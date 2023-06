Twitter diventerà una super app con X-Life, l’app video di Elon Musk per le smart TV

Il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha confermato che il suo Twitter sta lavorando a un’app video per le smart TV, che permetterà agli utenti di guardare i contenuti della piattaforma sul grande schermo. Musk ha risposto a un tweet di un fan che gli chiedeva se fosse vero che Twitter stesse sviluppando un’app video chiamata X-Life. “È in arrivo”, ha scritto Musk, aggiungendo un’emoji di un occhio. Il tweet ha ricevuto oltre 100.000 like e migliaia di commenti da parte degli utenti entusiasti e curiosi di sapere di più sull’app.

Secondo alcune fonti, X-Life sarà un’app rivoluzionaria che integrerà diverse funzionalità di Twitter, come i tweet, le dirette, i fleet, i super follow e gli spazi. L’app consentirà anche agli utenti di interagire con i loro influencer preferiti, partecipare a sondaggi e giochi, e accedere a contenuti esclusivi.X-Life sarà compatibile con le principali marche di smart TV, come Samsung, LG, Sony e Panasonic. L’app sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Twitter, ma offrirà anche un abbonamento premium per sbloccare funzioni aggiuntive.

Musk ha detto che l’app sarà lanciata entro la fine dell’anno e che sarà una “sorpresa” per il mondo. Ha anche affermato che l’app sarà una parte del suo progetto più ampio di creare una “rete neurale” che colleghi le persone attraverso la tecnologia. “X-Life è solo l’inizio. Vogliamo creare un’esperienza immersiva che connetta le persone a livello globale. Il nostro obiettivo è rendere la vita più divertente, interessante e significativa“, ha dichiarato Musk in una recente intervista.

L’app video di Twitter è solo una delle tante iniziative che Musk sta portando avanti nel tentativo di rendere Twitter più (e nuovamente) attrattivo. Elon Musk, infatti, ha partecipato all’evento Viva Tech a Parigi, in Francia, dove ha parlato delle sue visioni e dei suoi obiettivi per le sue diverse imprese. Tra le altre cose, ha parlato anche di Twitter, la piattaforma di social media che ha acquisito lo scorso anno, e della sua idea di trasformarla in una super app chiamata X, che integrerà diverse funzioni e servizi, come video, podcast, giochi, pagamenti.

X è ancora un mistero per il pubblico, ma Musk ha detto che sarà lanciata tra tre o cinque anni. Ha anche detto che Twitter sarà il primo passo verso X e che servirà come “acceleratore” per la creazione della super app. Musk ha anche approfittato dell’occasione per rassicurare gli inserzionisti che Twitter è ancora una piattaforma redditizia e attraente per la pubblicità, nonostante abbia subito una perdita di entrate dopo l’acquisizione. Ha detto che la maggior parte degli inserzionisti è tornata o ha intenzione di tornare e che l’intelligenza artificiale non minaccerà il settore pubblicitario.