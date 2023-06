TikTok rafforza le misure di protezione per i minori

TikTok, la popolare app di condivisione di video brevi, ha annunciato nuove iniziative per migliorare la sicurezza e il benessere dei suoi utenti più giovani. Tra queste, il lancio di un filtro di parole chiave per i genitori, l’aggiornamento della funzione Collegamento famigliare e la creazione di un Youth Council in Europa.

Il filtro di parole chiave, una prassi invero usata già da diverse piattaforme simili, permette ai genitori di bloccare i video che contengono termini specifici che ritengono inappropriati o dannosi per i loro figli. I genitori possono scegliere tra una lista predefinita di parole chiave o aggiungerne di proprie. Il filtro si applica sia ai video che ai commenti e può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento tramite l’app Collegamento famigliare.

Collegamento famigliare è una funzione che consente ai genitori di collegare il proprio account TikTok a quello dei propri figli e di impostare alcune restrizioni, come il tempo di utilizzo, il modo limitato e la messaggistica diretta.

TikTok ha aggiornato questa funzione aggiungendo la possibilità di bloccare tutti i commenti sui video dei propri figli, di limitare le ricerche a contenuti appropriati e di impedire l’accesso a determinate categorie di contenuti. Infine, TikTok ha annunciato la creazione di un Youth Council in Europa, un gruppo consultivo composto da esperti e giovani leader che si occuperanno di temi come la salute mentale, l’educazione digitale e la cittadinanza online.

Il Youth Council si riunirà regolarmente per discutere delle sfide e delle opportunità che i giovani incontrano nell’uso delle piattaforme digitali e per fornire feedback e suggerimenti a TikTok. Queste iniziative fanno parte degli sforzi di TikTok per rendere la sua app un luogo sicuro, positivo e creativo per i suoi utenti, in particolare per quelli più vulnerabili. TikTok ha dichiarato di essere impegnata a collaborare con le autorità, le organizzazioni e le comunità per promuovere il benessere digitale e la protezione dei minori.