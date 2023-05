Spotify: ufficiale la nuova barra laterale per web, Windows e Mac

Di recente Spotify ha annunciato i dati della sua ultima trimestrale e, nelle scorse ore, grazie a un post sul suo blog ufficiale, ha annunciato un piccolo aggiornamento per il web, e le piattaforme Windows e Mac.

La nuova rivoluzione estetica offre una nuova barra laterale che promette sia l’accesso più semplice ai propri contenuti che una maggior personalizzazione che in precedenza. Secondo quanto emerso e dichiarato, la nuova barra offre l’accesso a tutti i contenuti della propria libreria, tra cui playlist, album, artisti, podcast e ancora altro. L’utente può filtrare la raccolta per Da te, Da Spotify, Scaricati) e aggiungere dei criteri aggiuntivi Da te, Da Spotify, Scaricati.

Sempre in merito a quel che è possibile fare con la nuova libreria, anche le opzioni di ordinamento (Recenti, Aggiunti di recente, In ordine alfabetico, Creatore, Ordine personalizzato) come i filtri sono ricordati e questo vuol dire che al riavvio dell’app desktop saranno riproposti nella barra laterale che si presenterà esattamente come l’avevamo lasciata.

Per trovare i propri contenuti nella Libreria attraverso la barra laterale si può usare la ricerca ma non solo. L’utente può anche bloccare 4 elementi (tra playlist, cartelle di playlist, artisti, album, podcast) per trovare facilmente i propri elementi preferiti. Una nota pratica è dettata dalla presenza del pulsante dedicato dell’addizione, +, che permette di creare raccolte di playlist (con visualizzazione espansa ad albero che mostra cosa c’è dentro) o nuove playlist (con opzione per spostarle in una cartella).

La nuova barra laterale è anche dotata di un ridimensionamento flessibile. Si può passare il mouse sul bordo laterale e trascinarlo a destra per ottenere la larghezza desiderata. Premendo sul pulsante della freccia in alto se ne ottiene l’espansione completa: viceversa, cliccando sull’intestazione “La tua libreria”, si può ottenere la compressione completa della nuova barra laterale, che lascia vedere solo le copertine artistiche.