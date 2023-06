Spotify testa la funzione Offline Mix per ascoltare la musica senza internet

Spotify, il famoso servizio di streaming musicale, sta testando una nuova funzione che permette agli utenti di ascoltare la musica anche senza connessione a internet. Si tratta di Offline Mix, una playlist personalizzata che si aggiorna automaticamente in base ai gusti musicali dell’utente e che si scarica sul dispositivo per essere ascoltata offline.

La funzione Offline Mix è al momento disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti Premium in alcuni paesi, tra cui l’Italia. Per attivarla, basta andare nella sezione “La tua libreria” dell’app di Spotify e selezionare la voce “Offline Mix“. La playlist si compone di 30 brani scelti da Spotify in base al profilo musicale dell’utente, che possono essere ascoltati anche senza connessione a internet per un massimo di 30 giorni. La playlist si aggiorna automaticamente ogni volta che l’utente si connette a internet e ascolta altri brani su Spotify.

L’obiettivo di Spotify è di offrire agli utenti una soluzione semplice e pratica per ascoltare la musica anche quando non hanno accesso a internet, ad esempio durante i viaggi, le passeggiate o le situazioni di emergenza. Inoltre, la funzione permette di risparmiare dati mobili e batteria, poiché non richiede lo streaming continuo dei brani.

La novità di cui sopra ha suscitato l’interesse e l’entusiasmo di molti utenti di Spotify, che sono corsi a condividere la loro opinione sui social network. Ad esempio, Jasper Jareau, un influencer musicale con oltre un milione di follower su Twitter, ha scritto: “Offline Mix è la migliore funzione mai introdotta da Spotify. Finalmente posso ascoltare la mia musica preferita anche quando sono in giro senza connessione. Grazie Spotify!“.

Spotify non ha ancora annunciato quando la funzione Offline Mix sarà disponibile per tutti gli utenti Premium e se sarà estesa anche agli utenti Free. Tuttavia, la società ha dichiarato di essere sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza musicale dei suoi oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo.