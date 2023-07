Spotify si lancia nei video musicali completi: una sfida per TikTok e YouTube?

Secondo un rapporto di Bloomberg, Spotify, l’app di streaming musicale popolare in tutto il mondo, sta pianificando di aggiungere video musicali completi alla sua interfaccia. Questo intento potrebbe posizionare Spotify come un diretto concorrente di piattaforme video di successo come TikTok e YouTube. Si ipotizza che questa nuova funzionalità potrebbe essere simile a ciò che l’app YouTube Music di Google offre, consentendo agli utenti di ascoltare sia audio che video musicali.

Al momento, Spotify consente agli artisti di caricare un Graphics Interchange Format (GIF) che viene riprodotto in loop mentre l’audio viene riprodotto. Secondo Reuters, l’app ha già oltre 100 mila podcast video ed è in trattativa con i partner per l’integrazione di video musicali completi.

L’obiettivo di questa mossa è quello di attrarre un numero maggiore di utenti della Generazione Z sulla piattaforma di Spotify, attirandoli via da YouTube e TikTok. In particolare, l’app TikTok è vietata in India, il che potrebbe lasciare un vuoto per Spotify da riempire nel mercato dei video musicali brevi. Google ha già YouTube Music come alternativa di streaming audio a Spotify e offre anche la possibilità di riprodurre video musicali sulla piattaforma di streaming video.

Recentemente, Spotify ha annunciato dei tagli di posti di lavoro nella sua divisione podcast, come parte di una ristrutturazione aziendale. Questi tagli fanno seguito a diversi anni di investimenti significativi nell’ambito dei podcast. Tuttavia, l’aggiunta di video musicali completi potrebbe essere vista come un modo per diversificare la piattaforma e attrarre nuovi utenti.

In un altro aggiornamento, Spotify ha introdotto un’esperienza rinnovata per gli utenti desktop con un nuovo design a tre colonne. Inoltre, sta lavorando a un possibile abbonamento di livello “Supremium“, che offrirebbe audio ad alta fedeltà agli ascoltatori. Questo dimostra come l’azienda stia cercando di espandere la sua offerta e offrire funzionalità premium per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Secondo le informazioni fornite da Spotify stessa, l’app ospita oltre 100 milioni di brani e oltre cinque milioni di podcast, che sono disponibili gratuitamente per gli utenti. Tuttavia, coloro che desiderano accedere a funzionalità esclusive, come l’ascolto offline, una migliore qualità del suono e un’esperienza senza pubblicità, possono scegliere di investire nel livello Premium. Con oltre 515 milioni di utenti in oltre 180 paesi, Spotify è considerato il servizio di streaming audio in abbonamento più popolare al mondo.

La possibile introduzione di video musicali completi su Spotify rappresenta un’evoluzione significativa per la piattaforma, che potrebbe consentire agli utenti di godere di un’esperienza più completa e coinvolgente. Mentre TikTok e YouTube rimangono ancora le principali destinazioni per i video musicali, Spotify si sta spingendo ulteriormente nel settore dell’intrattenimento visivo.