Spotify rimuove tracce generate via AI a causa dello streaming artificiale

Spotify si è occupata di recente di lanciare una nuova barra laterale per web, Windows e Mac ma, a tale novità, ne ha aggiunta un’altra, in forma di iniziativa che va inquadrata nell’ottica della trasparenza.

Da molto tempo, l’intelligenza artificiale sta impattando sulle società di streaming, con diversi servizi che creano canzoni generate via AI, poi caricate sui vari servizi di riproduzione online per portare notorietà e introiti ai creatori di questi brani non concepiti dalla creatività umana. Un caso tipico è quello della simulazione delle voci di Drake e The Weeknd, che sono state combinate in un duetto diventato virale ma fatto rimuovere dai servizi di streaming per violazione del copyright.

La stessa Universal, secondo quanto riporta il Financial Times in un suo articolo paywalled, avrebbe scritto ai servizi di streaming per chiedere loro una “stretta” sull’uso dell‘IA generativa sulle loro piattaforme. Anche lo stesso CEO di Spotify, Daniel EK, si è detto sorpreso dalla velocità dei progressi dell’AI, allorché ha affermato agli analisti: “Non credo di aver mai visto nulla di simile nella tecnologia“.

Nelle scorse ore, a tale fenomeno se n’è aggiunto un altro, invero abituale da quando c’è lo streaming online, ovvero quello della simulazione degli streaming. Come risaputo, Spotify paga royalties agli artisti in base ai dati d’ascolto dei loro brani e non sono rari i casi di artisti poco onesti che hanno fatto ricorso a servizi come “spotistar.com” che, per 6 dollari, offre 1.000 riproduzioni. Qualcosa del genere si è verificato anche a proposito dei brani caricati dalla start-up di intelligenza generativa musicale Boomy che, nata nel 2021, via input di testo e selezione di stili descrittori (notti piovose, ritmi rap) permette di creare delle musiche da caricare online per guadagnarci su.

Tutto legittimo solo che Spotify, su suggerimento di Universal, ha notato attività di streaming sospetto, cioè artificiale, su alcune tracce di Bloomy, secondo quanto riporta una persona a conoscenza della situazione. Di conseguenza, è stato rimosso il 7% delle tracce di quest’azienda (decine di miglia di brani) caricati online, nell’ambito di un’operazione di mitigazione del problema che, secondo i portavoce di Spotify, può contemplare anche “la rimozione dei numeri di streaming e la trattenuta delle royalty“.

Boomy, d’altro canto, si è detta del tutto contraria a manipolazioni come lo streaming artificiale e ha sostenuto di essere al lavoro con i partner per affrontare questo problema e ripristinare il resto del catalogo.