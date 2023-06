Spotify punta sull’audio HiFi e sugli audiolibri per conquistare i suoi utenti

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, si prepara a lanciare un nuovo piano di abbonamento che offrirà ai suoi utenti la possibilità di ascoltare brani in qualità audio HiFi, ovvero senza perdita di dati rispetto alla versione originale.

Si tratta di una funzionalità molto richiesta dagli appassionati di musica e dai professionisti del settore, che potranno godere di una maggiore fedeltà sonora e di una migliore esperienza d’ascolto. Il nuovo piano, chiamato internamente Supremium, sarà il più costoso dell’offerta di Spotify e si aggiungerà ai quattro già esistenti (tutti con 1 mese gratis, tranne il primo che ne ha 2): Individual (9,99 euro), Duo (12,99 euro), Family (15,99 euro) e Student (4,99 euro/mese). Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo potrebbe essere di 19,99 dollari al mese, il doppio rispetto al piano Individual.

Il lancio è previsto entro la fine dell’anno in alcuni mercati selezionati, tra cui probabilmente gli Stati Uniti e il Regno Unito. Spotify non è la prima piattaforma a offrire il servizio HiFi ai suoi utenti. Apple Music e Amazon Music hanno infatti introdotto questa opzione lo scorso anno, senza però aumentare i prezzi dei loro piani. Tuttavia, Spotify ha una base di utenti molto più ampia e fedele, che potrebbe essere disposta a pagare di più per avere una qualità audio superiore. Inoltre, Spotify ha investito molto nella creazione di contenuti originali ed esclusivi, come podcast, playlist e concerti live.

Il piano HiFi fa parte della strategia di Spotify per aumentare le sue entrate e la sua redditività, in un contesto di forte concorrenza e di pressione da parte delle case discografiche. La società svedese ha chiuso il primo trimestre del 2023 con 515 milioni di utenti giornalieri attivi, il 22% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Di questi, 180 milioni sono abbonati a un piano Premium, mentre i restanti si accontentano della versione gratuita con pubblicità. Oltre al piano HiFi, Spotify potrebbe lanciare anche un’altra novità per i suoi abbonati Premium: l’accesso agli audiolibri. Si tratta di un segmento in forte crescita nel mercato dell’editoria digitale, che attira sempre più lettori e ascoltatori. Spotify potrebbe offrire ai suoi utenti alcune ore gratuite al mese o l’accesso a un numero limitato di titoli, tra cui quelli prodotti dalla sua stessa divisione dedicata agli audiolibri. Il lancio di questa funzione è atteso per ottobre negli Stati Uniti. Spotify si conferma quindi come una piattaforma innovativa e dinamica, capace di adattarsi alle esigenze e ai gusti dei suoi utenti e di offrire loro sempre nuovi contenuti e servizi. Con il piano HiFi e gli audiolibri, Spotify punta a rafforzare la sua leadership nel settore dello streaming musicale e a fidelizzare ancora di più i suoi clienti.