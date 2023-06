Spotify multata per violazione del GDPR: cosa è successo e quali sono le conseguenze

Spotify, il noto servizio di streaming svedese, è stata multata per circa 5 milioni di euro (nello specifico, per 58 milioni di corone svedesi) dal Garante per la privacy svedese, l’IMY, Swedish Authority for Privacy Protection, per aver violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (Gdpr).

La violazione riguarda il diritto di accesso dei dati personali degli utenti, previsto dall’articolo 15 del Gdpr. In sostanza Spotify avrebbe impedito agli utenti di conoscere le finalità, il periodo di conservazione e la destinazione verso terze parti dei propri dati. La causa è iniziata nel 2019, ma si è conclusa solo il 13 giugno 2023, dopo che la corte svedese ha dato ragione a Noyb, un’organizzazione no profit per i diritti digitali diretta dal famoso avvocato Max Schrems, che aveva denunciato in merito (anche) Spotify.

Spotify ha dichiarato di aver adottato diverse misure per migliorare il rispetto del Gdpr. Intanto, però, la piattaforma è stata giudicata come insoddisfacente nell’informare i propri utenti sul trattamento dei loro dati visto che è stata poco chiara sullo scopo e le modalità secondo cui vengono trattati i dati dei clienti. Tra l’altro, i dati tecnici non dovevano essere riportati solo in inglese ma anche nella lingua madre degli utenti, per una miglior accessibilità alle informazioni.

Non è stato tutto da buttare, però, quanto fatto da Spotify. In tal senso, l’IMY – nella persona della sua consulente legale Karin Ekström – ha osservato come la piattaforma abbia fatto abbastanza almeno in un punto: la stratificazione dei dati degli utenti in livelli è consentita se, come poi Spotify ha fatto, all’individuo è concesso di capire quali informazioni personali si trovino nei vari strati e come le stesse possano essere richieste.

La decisione della multa è stata presa di concerto con altre autorità europee per la tutela della privacy, in considerazione della diffusione internazionale della piattaforma che, nel primo trimestre di quest’anno, ha fatto registrare 515 milioni gli utenti attivi giornalieri.