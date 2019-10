Spotify: effettivo il supporto ai comandi vocali di Siri, novità per Spotify Premium Family

Inaugurato da Spotify, il settore dello streaming musicale si è presto ampliato, diventando sempre più concorrenziale grazie all’arrivo di vari ed agguerriti competitor, tra cui Apple, ed Amazon: ciò, ovviamente, ha indotto i piani alti del quartier generale di Stoccolma nell’allestire opportune contromisure, come lo sbarco su sempre più dispositivi, ed il varo di promozioni sempre più convenienti.

La prima novità in salsa Spotify di questo giro di boa settimanale coinvolge Apple che, sino a poco tempo fa, è stata alquanto restia nel far interagire Siri con le app musicali di terze parti. Dopo qualche denuncia in merito, Cupertino ha rilasciato il suo SiriKit anche alle app multimediali rivali di Apple Music, e la prima a cogliere tale occasione è stata l’app svedese che, col recente aggiornamento, ha introdotto il supporto a Siri sui device (iPhone, iPad, AirPods, HomePod e CarPlay (via AirPlay) animati da iOS 13. In questo modo, dopo aver chiesto il titolo d’una canzone a Siri, basterà concludere la frase con la stringa “con Spotify” perché parta lo stream sul servizio in questione, e non su quello di default (che resta Apple Music).

Col medesimo aggiornamento, Spotify arriva (col roll-out ancora in corso, in questo caso) anche sulle AppleTV (ad es. andando a installare l’app dall’App Store di tvOS) e, in più, su smartphone, è possibile sfruttare una modalità di risparmio dati che scatterà automaticamente ogni qualvolta sull’iPhone sia attivata la “Low Data Mode”.

In seno a Spotify, l’ascolto musicale collettivo è favorito tramite il diffusissimo (in più di 60 paesi in tutto il globo, tra cui – dai primi di Ottobre – anche l’India) piano d’abbonamento Spotify Premium Family che permette, a 6 persone che vivano sotto lo stesso tetto, di accedere – anche offline – a 50 milioni di brani e a 450 mila podcast, oltre che alla playlist Family Mix, senza contare le funzioni di parental control appannaggio di chi gestisce l’abbonamento.

Da qualche giorno, tale sottoscrizione offre 3 mesi di prova gratuita nel momento in cui viene attivata: in questo modo, per 90 giorni è possibile beneficiare delle summenzionate specifiche, con la facoltà di recedere a costo zero allo scadere del trial, o di proseguire nel suo uso, versando mensilmente la quota di 14.99 euro.