Spotify dice addio al rinnovo di abbonamenti tramite App Store

Spotify ha deciso di interrompere il rinnovo di abbonamenti premium attivati tramite l’App Store di Apple, la piattaforma che consente di scaricare e acquistare applicazioni per iPhone, iPad e Mac. La notizia è stata riportata da Variety, che ha avuto accesso a una email inviata dalla società di streaming musicale ai suoi utenti interessati.

La mossa di Spotify è motivata dalla volontà di evitare di pagare le commissioni che Apple richiede ai fornitori di servizi digitali che usano il suo sistema di pagamento integrato nell’App Store. Queste commissioni sono pari al 30% del valore della transazione per il primo anno, e al 15% per gli anni successivi. Spotify sostiene che queste tariffe siano ingiuste e anticoncorrenziali, e ha portato la sua battaglia legale contro Apple sia in Europa che negli Stati Uniti.

Spotify aveva già smesso di offrire la possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti premium tramite l’App Store nel 2016, ma aveva mantenuto il rinnovo automatico per chi si era iscritto prima di quella data. Ora, invece, ha deciso di tagliare i ponti definitivamente con Apple, spostando tutti i suoi abbonati nella modalità gratuita alla scadenza del periodo pagato.

Per riattivare il servizio premium, gli utenti dovranno passare dal sito web ufficiale di Spotify, dove potranno usufruire delle stesse condizioni economiche degli altri clienti. Secondo quanto dichiarato da Spotify, gli utenti coinvolti da questa decisione sono una piccola percentuale del totale degli abbonati premium, che a fine settembre 2023 erano circa 210 milioni in tutto il mondo. Apple, dal canto suo, aveva rivelato in un documento giudiziario del 2019 che riceveva ancora commissioni da circa 680.000 account Spotify, una cifra destinata a calare nel tempo.

La decisione di Spotify non comporta alcun svantaggio per gli utenti, anzi li favorisce dal punto di vista economico. Infatti, chi si abbonava tramite App Store pagava una quota mensile più alta (12,99 euro invece di 9,99 euro) per compensare le commissioni ad Apple. Ora, invece, potranno risparmiare 3 euro al mese e godersi la stessa qualità del servizio. Spotify è uno dei leader mondiali dello streaming musicale, con un catalogo di oltre 70 milioni di brani e podcast. Offre due modalità di fruizione: una gratuita, con pubblicità e limitazioni nelle funzionalità, e una premium, senza pubblicità e con accesso illimitato a tutte le opzioni. Il servizio è disponibile su vari dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer, smart TV e altoparlanti intelligenti.