Shazam riconosce le canzoni su TikTok e altre app con una notifica

Shazam, l’app di riconoscimento musicale acquisita da Apple nel 2018, ha introdotto una nuova funzionalità che permette di identificare le canzoni che si sentono su TikTok e altre app. La novità è stata annunciata sul blog ufficiale di Shazam e su Twitter.

La funzionalità si chiama “Pop-up Shazam” ed è disponibile per gli utenti Android. Per attivarla, basta andare nelle impostazioni dell’app e abilitare l’opzione “Pop-up Shazam”. In questo modo, Shazam sarà in grado di rilevare l’audio proveniente da qualsiasi altra app aperta sullo smartphone, mostrando una notifica con il titolo e l’artista della canzone.

Toccando la notifica, si potrà accedere a ulteriori informazioni sulla canzone, come il testo, il video, le playlist e i link per ascoltarla su Apple Music o Spotify. Inoltre, si potrà aggiungere la canzone alla propria libreria di Shazam o condividerla con i propri contatti. La funzionalità “Pop-up Shazam” è particolarmente utile per scoprire le canzoni che fanno da colonna sonora ai video virali su TikTok, l’app di social media più popolare del momento.

Spesso, infatti, i video su TikTok non mostrano il titolo della canzone o lo mostrano in modo poco visibile. Con Shazam, invece, si potrà sapere immediatamente di che canzone si tratta e ascoltarla in streaming o scaricarla. Oltre a TikTok, la funzionalità “Pop-up Shazam” funziona anche con altre app che riproducono audio, come Instagram, YouTube, Facebook e Snapchat. In questo modo, si potrà ampliare la propria conoscenza musicale e scoprire nuovi artisti e generi. Shazam è un’app gratuita che conta oltre 200 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo.

Grazie all’integrazione con Apple Music, gli utenti possono accedere a oltre 75 milioni di canzoni e godere di un periodo di prova gratuito di tre mesi. Inoltre, Shazam offre anche una versione web che permette di riconoscere le canzoni dal proprio computer. Shazam è disponibile per il download su Google Play Store per Android e su App Store per iOS.