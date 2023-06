Opera One: Aria, l’intelligenza artificiale che scrive per te

Se sei alla ricerca di uno strumento che ti aiuti a creare contenuti originali e di qualità, potresti essere interessato a Opera One: Aria, una nuova applicazione basata sull’intelligenza artificiale che promette di scrivere per te. Opera One: Aria è il frutto della collaborazione tra Opera Software, la nota azienda norvegese produttrice del browser Opera, e OpenAI, la famosa organizzazione no-profit dedicata alla ricerca sull’intelligenza artificiale.

Opera One: Aria sfrutta il potente modello GPT-3, capace di generare testi coerenti e pertinenti a partire da una parola chiave, una frase o un tema. Basta inserire il soggetto di cui si vuole parlare e lasciare che l’applicazione faccia il resto. Opera One: Aria è pensata per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di creare contenuti per il web, come blogger, giornalisti, copywriter, studenti o semplici appassionati.

L’applicazione offre diverse funzionalità, tra cui la possibilità di scegliere tra vari stili di scrittura, come informativo, persuasivo, narrativo o creativo, la possibilità di impostare la lunghezza del testo desiderata, da un minimo di 50 a un massimo di 1000 parole, la possibilità di richiedere una rielaborazione del testo generato, per ottenere una versione alternativa o migliorata, la possibilità di salvare i testi creati e condividerli con altri utenti o su altri canali.

Opera One: Aria è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti che hanno installato il browser Opera sul proprio dispositivo. Per accedere all’applicazione, basta cliccare sull’icona dedicata nella barra degli strumenti del browser. Opera Software ha dichiarato di voler rendere Opera One: Aria uno strumento sempre più evoluto e personalizzabile, grazie al feedback degli utenti e all’aggiornamento costante del modello GPT-3.

Tuttavia, l’azienda ha anche sottolineato che Opera One: Aria non intende sostituire la creatività umana, ma solo supportarla e facilitarla. L’applicazione infatti non garantisce l’accuratezza, la veridicità o la originalità dei testi generati, e richiede sempre una revisione da parte dell’utente. Se vuoi provare Opera One: Aria e scoprire cosa può fare per te, visita il sito ufficiale dell’applicazione in questione: opera.com/one/