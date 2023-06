Microsoft rinnova il suo chatbot con la voce e lo porta su desktop

Microsoft ha annunciato una novità importante per il suo chatbot, che permette agli utenti di interagire con il motore di ricerca Bing usando la voce. Dopo aver introdotto la funzionalità nelle app Edge e Bing per smartphone a fine febbraio, l’azienda ha esteso il supporto anche ai dispositivi desktop.

Inoltre, il chatbot è ora in grado di rispondere alle domande degli utenti non solo con il testo, ma anche con la sua voce (femminile). Il chatbot di Microsoft, chiamato Bing Chat, è una sorta di evoluzione di Cortana, l’assistente digitale lanciato nel 2014 e destinato a scomparire entro fine 2023. L’azienda ha infatti deciso di abbandonare il progetto di Cortana come assistente personale e di concentrarsi su soluzioni più orientate al business, come Windows 365 Copilot e Windows Copilot.

Bing Chat si propone quindi come un’alternativa a Cortana per gli utenti che vogliono usare la voce per cercare informazioni su Bing o per fare domande al chatbot. La funzionalità è disponibile solo sul browser Edge (basato su Chromium), ma Microsoft sta testando il supporto per altri browser. Per attivare il riconoscimento vocale, basta cliccare sull’icona del microfono che si trova alla destra del campo di ricerca. Al momento, sono supportate cinque lingue: inglese, tedesco, francese, giapponese e cinese (mandarino).

Microsoft ha promesso di aggiungere altre lingue nelle prossime settimane. Il chatbot non si limita a mostrare i risultati della ricerca, ma cerca anche di fornire una risposta diretta alla domanda dell’utente. In questo caso, oltre al testo, il chatbot usa anche la sua voce (femminile) per comunicare con l’utente. Questa caratteristica rende l’interazione più naturale e coinvolgente, e dimostra le capacità di intelligenza artificiale del chatbot.

Microsoft ha dichiarato di voler migliorare sempre di più il suo chatbot, rendendolo più intelligente e capace di gestire conversazioni complesse e vari argomenti. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza di ricerca più ricca e personalizzata, sfruttando la potenza della voce.