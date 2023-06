Microsoft rilascia un interessante aggiornamento per l’app Bing su iOS e Android

Microsoft ha annunciato un interessante aggiornamento per la sua app Bing, il motore di ricerca alternativo a Google, sia per iOS che per Android. L’aggiornamento introduce nuovi widget con una scorciatoia diretta a Bing Chat, il chatbot di Microsoft basato sulla tecnologia di OpenAI, e altre novità.

Bing Chat è una funzionalità che permette agli utenti di interagire con un assistente virtuale intelligente, capace di rispondere a domande, fornire informazioni, generare contenuti creativi e molto altro. Bing Chat è integrato nell’app Bing e può essere avviato toccando l’icona della chat in basso a destra.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti di iOS possono aggiungere due nuovi widget alla schermata principale del loro iPhone o iPad, che consentono di accedere rapidamente a Bing Chat con un solo tocco. I widget sono disponibili in due dimensioni: uno piccolo che mostra solo l’icona della chat e uno medio che mostra anche una frase casuale generata dal chatbot.

Tuttavia, i widget non sono interattivi, cioè non è possibile chattare direttamente con il chatbot dalla schermata principale. Questo è dovuto al fatto che iOS non supporta ancora i widget interattivi, ma ciò potrebbe cambiare con iOS 17, che introdurrà questa possibilità per gli sviluppatori.

Per ora, toccando i widget si viene reindirizzati alla sezione corrispondente dell’app Bing. I widget di Bing Chat erano già disponibili su Android, dove sono interattivi e permettono di digitare o parlare direttamente con il chatbot dalla schermata principale.

L’aggiornamento per Android porta anche altre novità, come il miglioramento delle prestazioni del pulsante di input vocale dell’app e l’espansione del supporto per il riconoscimento vocale e la sintesi vocale a molte nuove lingue.Tra queste lingue c’è anche l’italiano, che ora può essere usato per comunicare con Bing Chat in modo naturale e fluido.

Questa è una grande notizia per gli utenti italiani, che possono sfruttare le potenzialità del chatbot di Microsoft basato sulla tecnologia di OpenAI, la stessa che alimenta GPT-3, uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. L’app Bing è disponibile gratuitamente su App Store (funziona su iPhone e iPad con iOS 14 o versioni successive) e su Play Store. Si tratta di un’alternativa valida a Google per chi cerca un motore di ricerca diverso, con funzionalità innovative e una maggiore privacy.