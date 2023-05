Microsoft aggiorna Bing ed Edge con una valanga di novità

Microsoft, il colosso di Redmond impegnato nel software, nel web e nell’hardware con la prestigiosa linea di prodotti Surface, ha annunciato diverse novità per il suo motore di ricerca Bing e per il browser Edge.

Innanzitutto, sono stati forniti alcuni dati relativi a Bing che ha goduto di grande successo da quando è stato integrato con il modello di intelligenza artificiale generativa GPT di OpenAI. In particolare, Bing Image Creator ha creato oltre 200 milioni di immagini molto credibili sulla base di una semplice descrizione testuale, mentre attraverso Bing Chat si è chiesto alla versione 2.0 del motore di ricerca un’ampia serie di cose, compreso il dove poter andare in vacanza se si è allergici praticamente a tutto.

L’app Bing è stata installata lato mobile su un numero di dispositivi 4 volte maggiore rispetto al lancio mentre il motore di ricerca ha totalizzato oltre 100 milioni di utenti attivi al giorno. Passando alle novità, Bing è passato dalla fase di anteprima chiusa a quella di anteprima aperta e quindi non è più necessario mettersi in lista per provare i nuovi Edge e Bing, ma è sufficiente loggarsi a Microsoft col proprio account detenuto presso il colosso americano.

A livello grafico, Bing Image Creator opera ora nelle oltre 100 lingue nelle quali è già attivo il motore di ricerca e quindi è più facile generare immagini inserendo input nella propria lingua nativa. Il motore di ricerca, poi, è anche in grado di fornire risposte più esaustive e immediate arricchendo le risposte con elementi visivi come i grafici. Microsoft sta inoltre lavorando per integrare in Bing chat la ricerca visuale in modo che, dato in posto delle immagini, si ottengano dei risultati correlati.

Attualmente esiste la cronologia delle chat, che permette di riprendere dal punto in cui ci si era interrotti e di tornare a una precedente chat. In futuro, sarà possibile esportare e condividere le chat, e trasferire il contesto di una chat passata in una nuova. Per Bing Chat arriverà anche l’integrazione con altri servizi. Ad esempio, nel chiedere info su un ristorante, grazie a OpenTable si potrà sapere se nello stesso vi siano ancora tavoli liberi e, se del caso, prenotare mentre, grazie a Wolfram, nelle chat di Bing di potrà pure ottenere la risposta a una domanda formulata in modo complesso.

Il browser Edge si avvia a ricevere un restyling all’insegna “dell’eleganza e del minimalismo“. Lato mobile sarà possibile porgli domande sulla pagina che si sta visitando e ottenerne il contesto mentre, in generale, riceverà le “azioni” grazie alle quali ci si potrà affidare all’intelligenza artificiale per portare a termine molte operazioni, come nel caso di quando, volendo guardare un film, Edge suggerirà nella barra laterale delle chat le piattaforme che lo offrono, permettendo di riprodurlo da una di esse.