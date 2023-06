LinkedIn lancia uno strumento di intelligenza artificiale per scrivere testi pubblicitari

LinkedIn, il social network professionale con oltre 800 milioni di utenti, ha annunciato il lancio di uno strumento di intelligenza artificiale che aiuta gli inserzionisti a scrivere testi pubblicitari efficaci. Lo strumento, chiamato AI Copy Suggestions, si basa su un modello di generazione di linguaggio naturale che analizza i dati degli utenti e le parole chiave inserite dagli inserzionisti per suggerire diverse opzioni di testo per le campagne pubblicitarie.

L’obiettivo dello strumento è di semplificare il processo di creazione di contenuti pubblicitari e di aumentare il tasso di conversione degli annunci. Secondo LinkedIn, lo strumento può migliorare il rendimento degli annunci fino al 30% e ridurre il tempo necessario per scrivere i testi del 50%. Inoltre, lo strumento offre anche suggerimenti per ottimizzare il tono, lo stile e la lunghezza dei testi in base al pubblico target e agli obiettivi della campagna.

AI Copy Suggestions è disponibile per gli inserzionisti che usano la piattaforma LinkedIn Marketing Solutions, che permette di creare e gestire campagne pubblicitarie su LinkedIn.

Lo strumento è integrato nell’interfaccia di creazione degli annunci e si attiva quando l’inserzionista inserisce una parola chiave o una frase nel campo del testo. Lo strumento mostra poi diverse opzioni di testo, con una valutazione della loro qualità e rilevanza. L’inserzionista può scegliere una delle opzioni o modificarla a suo piacimento. LinkedIn ha dichiarato che lo strumento è stato sviluppato con il rispetto della privacy degli utenti e che non usa i dati personali o sensibili degli utenti per generare i testi. Inoltre, lo strumento non sostituisce la creatività umana, ma la supporta offrendo spunti e ispirazione. LinkedIn è l’ultimo social network a offrire strumenti basati sull’intelligenza artificiale per aiutare gli inserzionisti a creare contenuti pubblicitari.

Anche Facebook, Google e TikTok hanno lanciato servizi simili negli ultimi anni, sfruttando i progressi della generazione di linguaggio naturale e del machine learning. Questi strumenti rappresentano una tendenza in crescita nel settore della pubblicità online, che cerca di rendere più facile ed efficace la comunicazione tra le aziende e i potenziali clienti.