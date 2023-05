La protezione chiamate di tellows per decoder FRITZ!Box

Se sei stanco di ricevere costantemente chiamate indesiderate e spam sul tuo telefono, la funzione di identificazione del chiamante per il vostro AVM FRITZ!Box potrebbe essere la soluzione che fa per voi.

L’elenco di tellows è integrato nel FRITZ!Box e contiene tutti gli attuali numeri di telefono dubbi riportati dalla comunità tellows nelle nostre pagine, consentendovi di bloccare fastidiose chiamate pubblicitarie, o numeri di dubbi propositi. È possibile attivare un blocco delle chiamate per le liste nere all’interno del FRITZ!Box, in modo da non ricevere chiamate indesiderate.

Con tellows, è possibile determinare l’affidabilità di un numero di telefono controllando il suo punteggio. Il punteggio varia da 1 (affidabile) a 9 (dubbio), con punteggi più alti che indicano un maggiore livello di sospetto. I numeri con punteggio superiore a 7 sono considerati dubbi e vengono inclusi nelle liste nere. Quando si integrano le liste nere con il FRITZ!Box, i numeri con punteggi di 7 e 8-9 vengono combinati in una rubrica telefonica. È possibile scegliere se utilizzare tutti i punteggi (punteggio 7-9) o solo i numeri più classificati (punteggio 8-9).

La gestione è semplice: basta impostare le liste di punteggio una volta e, grazie all’aggiornamento automatico, non sono necessarie ulteriori configurazioni. Potete seguire la guida rapida fornita. La guida è pensata per i Fritz!Box con Fritz!OS 7.20 o superiore. Se si dispone di un modello precedente, è necessaria un’integrazione manuale, ma le istruzioni complete sono fornite per semplificare la configurazione. Vi ricordiamo anche quando la vostra licenza di protezione delle chiamate scade, in modo che possiate essere sicuri di rinnovarla in tempo.

In breve, la funzione di identificazione del chiamante per l’AVM FRITZ!Box è un modo eccellente per proteggersi dalle chiamate indesiderate e risparmiare tempo, denaro e frustrazione. Con il filtro antispam di Tellows, è possibile bloccare facilmente le chiamate indesiderate e prendere il controllo del proprio telefono. Perché non provarlo e vedere come può esservi utile?