Instagram: in roll-out la modalità Crea per le Storie, in test il pulsante per la dark mode

Instagram sembra attraversare una fase di frenesia creativa senza pari, quanto meno negli ultimi tempi. Ormai avviato il roll-out di un sistema di lotta al phishing, e rilasciato il supporto alla modalità scura di sistema sia su iOS 13 che poi su Android (10, o Pie dietro UI apposita), è già tempo di ulteriori migliorie, non solo per quel che concerne la menzionata dark mode, ma anche in ambito creativo.

Principiando dalla generazione dei contenuti, l’account ufficiale di Instagram ha appena reso noto l’avvio del roll-out, ancora ben lungi dal completarsi, relativo ad una nuova modalità di generazione delle Storie, denominata “Crea“, posta tra le voci “in diretta” e “Normale”: per accedere a quest’ultima arrivata, è sufficiente aprire la fotocamera in-app con uno swipe verso destra, e scorrere il carosello delle modalità.

Quest’ultimo, posto in basso e capace di scorrere in orizzontale, è stato esemplificato e, infatti, ora presenta anche la voce “Crea”, ideata per indurre alla condivisione di contenuti anche quando non si abbia sotto mano una nuova quanto memorabile immagine, nella quale sono confluite alcune delle più recenti e gradite creative mode degli ultimi tempi, tra cui GIF, sondaggi, quiz e domande, conto alla rovescia e “Accadde oggi”/”On this day” (in quest’ultimo caso, viene pescata un’immagine condivisa in un certo giorno e, nell’eventualità che ve ne siano diverse, il sistema di premurerà di suggerirne qualcuna, onde partecipare alla moda del “Throwback Thursday“).

Sempre in ambito Instagram, ma in riferimento ad una novità non ancora rilasciata e soggetta ad un test interno non aperto al pubblico, la nota leaker Jane Manchun Wong (@wongmjane) ha appena scoperto, dalla sbobinatura di una versione della nota app in questione, il fatto che, presto, sarà possibile settare a piacimento la modalità scura.

Nello specifico, ciò avverrà tramite la sezione “Tema” che, alloggiata nelle impostazioni, permetterà o di adeguarsi al tema di default del sistema operativo, o di passare dal tema chiaro (Light) a quello scuro (Dark) tramite la pressione di appositi pulsanti. Ovviamente, però, come in molti casi del genere, è ben difficile ipotizzare il timing di rilascio della novità, che potrebbe – visti i recenti precedenti – anche esser dietro l’angolo.