Infinix Note 30i: ufficiale il medio-gamma con MediaTek Helio G85

Infinix ha lanciato il suo nuovo modello della serie Note: l’Infinix Note 30i. Il dispositivo è presente sul sito ufficiale e possiamo vedere tutte le sue caratteristiche tecniche.

Note 30i ha uno schermo AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz: il rapporto schermo / corpo è in 20:9 mentre la densità di pixel per pollice è di 395 PPI. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore da 16 MP. Il dispositivo monta il chipset Helio G85 di MediaTek, realizzato a 12 nanometri di litografia, trainato dai due core performanti Cortex-A75 da 2.0 Ghz, provvisto della scheda grafica Mali-G52 MC2, assistito da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei propri dati e l’installazione delle applicazioni.

Sul retro, in vetro ed ecopelle, c’è una fotocamera principale da 64 MP (PDAF, video [email protected], HDR, panorama) con due fotocamere secondarie di cui non si conosce la risoluzione. Il telefono ha altoparlanti stereo firmati da JBL mentre come sistema operativo esegue l’interfaccia proprietaria XOS 13 basata su Android 13.

Note 30i ha una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W via microUSB 2.0 Type-C che può anche funzionare da power bank grazie alla ricarica inversa via cavo. Il dispositivo è anche resistente alla polvere e agli schizzi secondo la certificazione IP53 e, tra le altre specifiche, ha un mini-jack da 3.5 mm per l’audio, un modulo NFC per i pagamenti contactless e l’associazione rapida, oltre che uno scanner di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Infinix Note 30i è disponibile sul mercato nei colori Variable Gold, Obsidian Black e Impression Green. I dettagli su prezzo e disponibilità non sono ancora stati rivelati.