Google testa il trascinamento e rilascio dei risultati della ricerca su Android

Google sta testando una nuova funzionalità per il suo motore di ricerca su Android che permette di trascinare e rilasciare i risultati della ricerca in altre app. Si tratta di un modo semplice e veloce per condividere o salvare informazioni trovate online senza dover copiare e incollare o usare il menu di condivisione.

La funzionalità è stata avvistata da alcuni utenti che hanno ricevuto un aggiornamento del Google app per Android. Per usarla, basta toccare a lungo su un risultato della ricerca e trascinarlo verso il bordo inferiore dello schermo, dove apparirà una barra con le icone delle app compatibili. Rilasciando il risultato su un’icona, si aprirà l’app corrispondente con il link o il testo inserito. Ad esempio, si può trascinare un risultato della ricerca su Gmail per creare una nuova email con il link, su Google Keep per creare una nota, su Google Maps per cercare una posizione, su Google Translate per tradurre un testo e così via.

Le app compatibili dipendono dal tipo di risultato e dalle app installate sul dispositivo. La funzionalità sembra essere ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti. Inoltre, funziona solo con i risultati della ricerca web e non con quelli delle altre sezioni come Immagini, Video o Notizie.

Non è chiaro se e quando Google la renderà disponibile a tutti, ma si tratta sicuramente di un’innovazione interessante che potrebbe rendere più facile e intuitiva la ricerca su Android. La funzionalità di trascinamento e rilascio si aggiunge ad altre novità introdotte da Google per il suo motore di ricerca, come la possibilità di eliminare i risultati indesiderati dalla cronologia delle ricerche, la modalità oscura per la versione desktop e la visualizzazione dei video TikTok e Instagram Reels nei risultati.

Google sta continuando a migliorare la sua offerta per offrire agli utenti un’esperienza di ricerca sempre più ricca e personalizzata. La funzionalità di trascinamento e rilascio potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti che usano spesso il multitasking su Android, permettendo di passare facilmente da una app all’altra senza perdere tempo. Inoltre, potrebbe incentivare gli utenti a scoprire e usare altre app di Google che magari non conoscono o non usano abitualmente. Si tratta di un altro esempio di come Google cerchi di integrare i suoi servizi tra loro e di creare un ecosistema coerente e funzionale.