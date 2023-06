Google rivela alcune novità per Android e Wear OS

Google ha presentato alcune novità per il suo sistema operativo Android e per la sua piattaforma per gli smartwatch Wear OS. Le novità erano state anticipate durante il Google I/O e ora alcune di queste sono già disponibili per tutti gli utenti. Le altre arriveranno nel corso dell’anno.

Reading Practice. L’esercizio di lettura aiuterà i lettori più piccoli a migliorare il vocabolario e la comprensione usando lo smartphone o il tablet Android. La funzione è disponibile nei libri che si possono scaricare da Play Libri con il badge “Practice” (esercizio). Si può anche fare una ricerca con questo badge usato in qualità di filtro: ad esempio, si può evidenziare il testo mentre si legge ad alta voce, ascoltare la pronuncia di una parola (anche a sillabe), ascoltare una frase intera e imparare il significato di un vocabolo. In tema di disponibilità, questa serie di migliorie è già in dote agli utenti del mercato USA.

Widget. Sono tre i nuovi widget che vengono rilasciati: suggerimenti su film e serie TV con Google TV, azioni con Google Finanza, e notizie selezionate quotidianamente da Google News.

Wear OS. Il DJ di Spotify arriva direttamente sul polso: in pratica, basterà basta premere “play” per ascoltare la musica preferita o gli episodi di un podcast. Sempre in merito al celebre servizio di streaming audio, su Wear OS debuttano nuovi tile e quadranti di Spotify. Restando alle novità da polso, Google Keep permette ora di aggiungere direttamente sullo smartwatch un riquadro per accedere velocemente a una nota o a un elenco di cose da fare.

Messaggi. Arrivano nuove combinazioni di sticker Emoji Kitchen da condividere tramite Gboard. In tema sicurezza, il report sul dark web viene reso disponibile tramite Google One (web e app) a partire dagli Stati Uniti (sarà poi distribuito in altri 20 Paesi nei prossimi mesi). Permette di verificare se il proprio indirizzo Gmail sia stato esposto nel dark web.