Google rinnova Maps, Lens e Meet con nuove funzioni basate sull’AI

Google continua a migliorare le sue applicazioni con l’aggiunta di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra le novità più interessanti ci sono quelle riguardanti Google Maps e Google Lens, due servizi molto utilizzati dagli utenti per la navigazione e la ricerca visiva. Google Maps, l’applicazione di mappe e navigazione di Google, ha introdotto due nuove funzioni che promettono di rendere più facile e piacevole l’esplorazione delle città.

La prima è la vista immersiva, che permette di visualizzare le strade e i monumenti in 3D, con un effetto simile a quello della realtà aumentata. Questa funzione è disponibile per alcune città come New York, Londra, Parigi e Tokyo, e si attiva toccando il pulsante “Vista immersiva” in basso a destra della mappa.

La seconda novità è la navigazione semplificata, che offre indicazioni stradali più chiare e intuitive, grazie all’uso di frecce, icone e colori. Questa funzione si attiva automaticamente quando si avvia una navigazione a piedi o in bicicletta, e mostra le informazioni essenziali come la distanza, la direzione e il tempo stimato. Inoltre, la navigazione semplificata si adatta al contesto, mostrando ad esempio i nomi dei negozi o dei punti di interesse lungo il percorso.

Google Lens, invece, è l’applicazione di Google che permette di ottenere informazioni su ciò che si vede attraverso la fotocamera del telefono. Tra le sue molte funzioni, ce n’è una nuova che riguarda la salute della pelle. Si tratta della diagnosi delle malattie cutanee, che consente di scattare una foto a una macchia, un’eruzione o un neo sulla pelle e ricevere una possibile diagnosi basata sull’intelligenza artificiale. Questa funzione è stata sviluppata in collaborazione con dermatologi ed esperti di salute, ed è stata testata su oltre 65.000 immagini di diverse condizioni cutanee.

Per usarla, basta aprire Google Lens, selezionare l’icona della pelle e scattare una foto alla zona interessata. Google Lens mostrerà poi una lista di possibili malattie correlate, con una breve descrizione e dei link a fonti affidabili per approfondire. Ovviamente, questa funzione non sostituisce una visita medica, ma può essere utile per avere una prima indicazione o per monitorare l’evoluzione di una condizione.

Infine, un’altra novità riguarda Google Meet, il servizio di videoconferenza di Google. Da ora in poi, gli utenti potranno usufruire dei sottotitoli in italiano e in altre lingue durante le riunioni online. Questa funzione era già disponibile in inglese da tempo, ma ora è stata estesa ad altre lingue tra cui l’italiano, lo spagnolo, il francese, il tedesco e il portoghese. I sottotitoli si attivano toccando il pulsante “Attiva sottotitoli” in basso a destra dello schermo. Queste sono solo alcune delle novità che Google ha introdotto nelle sue applicazioni grazie all’intelligenza artificiale. Si tratta di funzioni che mirano a rendere più semplice e utile l’uso della tecnologia nella vita quotidiana.