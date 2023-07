Google rinnova la sua suite di produttività con nuove funzioni (anche per Wallet)

Google non si ferma mai e continua a migliorare la sua suite di strumenti dedicati alla produttività, con l’obiettivo di rendere più facile e veloce il lavoro degli utenti. Tra le novità più recenti, troviamo la possibilità di condividere i pass digitali salvati in Google Wallet, la modalità di modifica immediata in Google Documenti, gli obiettivi di tocco più grandi in Google Fogli, le miniature delle slide in Google Presentazioni e le opzioni per impostare la posizione di lavoro in Google Calendar. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Google Calendar si arricchisce di nuove funzioni per gestire al meglio il lavoro ibrido. Google Calendar è uno strumento versatile e molto utile di Workspace, poiché permette di gestire al meglio le giornate a tutto vantaggio della produttività, in quanto capace di sdoppiarsi come un sistema silenzioso che fornisce informazioni sulla disponibilità tra colleghi. Questo profilo è direttamente toccato da due nuovi miglioramenti introdotti da Google: un’opzione che consente all’utente di dichiarare la propria posizione in un determinato frangente della giornata e una funzione che permette di specificare gli orari in cui si è in ufficio.

La prima funzione, disponibile solo per gli utenti paganti con una sottoscrizione Enterprise e per quelli Education e Nonprofit, permette di ritagliare finestre temporali più precise nell’arco di una stessa giornata in cui garantire la propria disponibilità in un luogo stabilito. Si tratta di uno strumento di grande utilità per i lavoratori che viaggiano spesso, così come per i team aventi membri dislocati in edifici diversi dello stesso complesso, o ancora nei contesti nei quali si faccia un utilizzo ormai sistematico del lavoro ibrido.

La seconda funzione, invece, è accessibile a tutti gli utenti con una delle seguenti sottoscrizioni di Workspace: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, l’aggiornamento per l’insegnamento e l’apprendimento, e le organizzazioni non profit. Questa funzione consente di impostare la posizione di lavoro selezionando “Crea” dalla pagina principale di Calendar e cliccando su “Posizioni di lavoro”. Da lì si può selezionare una data e specificare gli orari in cui si è in ufficio o a casa. In questo modo, i colleghi potranno organizzare gli incontri di persona tenendo conto della disponibilità.

In aggiunta a queste due novità, Google ha introdotto anche la possibilità di stabilire delle preferenze circa il luogo di lavoro e impostarle in modo tale che si ripetano a intervalli specifici: se si fa regolarmente visita a un cliente in un determinato luogo, in un giorno fisso della settimana, non si deve far altro che dirlo a Calendar, dopodiché ci penserà lui a renderne edotti i colleghi. Le nuove funzioni di Google Calendar sono già in roll-out e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti aventi diritto entro il prossimo 29 luglio.

Google Documenti, Fogli e Presentazioni si aggiornano per rendere più facile la modifica dei documenti. Google ha annunciato una serie di miglioramenti per la sua suite di strumenti dedicati alla produttività, con l’obiettivo di consentire agli utenti di mettersi all’opera con maggiore immediatezza.

Il cambiamento riguarda Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, che avranno una “Prima esperienza aperta” più incentrata sulla creazione. Google Documenti si avvierà direttamente in modalità di modifica, dove gli utenti potranno iniziare subito a scrivere, senza dover prima toccare il tasto FAB con la matita nell’angolo in basso a destra. Il cursore I-beam sarà pronto per l’inserimento immediato del testo se si ha una tastiera collegata, mentre un tocco farà apparire quella virtuale. Inoltre, la barra degli strumenti di formattazione sarà più visibile. Si tratta di un’esperienza d’uso più simile a quella desktop, anche se potrebbe non piacere a chi usa Documenti in modalità anteprima, dunque di sola lettura.

Per quanto riguarda Google Fogli, l’app per Android avrà obiettivi di tocco di grandi dimensioni e con un singolo tocco mostrerà la barra della formula, la barra delle schede e una barra degli strumenti di formattazione contestuale. Questo dovrebbe rendere più facile e veloce la modifica dei fogli di calcolo sullo smartphone. Infine, Google Presentazioni avrà immediatamente visibili le miniature delle slide sul lato sinistro e con un singolo tocco aprirà l’oggetto selezionato, così come tastiera virtuale e barra degli strumenti contestuali. Questo dovrebbe facilitare la creazione e la modifica delle presentazioni sul dispositivo mobile. Nel complesso, tutte le novità descritte sembrano privilegiare l’utilizzo delle app in questione per la modifica dei documenti rispetto alla visualizzazione. Tutte le novità sono già in distribuzione.

Google Wallet si prepara a introdurre la condivisione dei pass. Google Wallet è l’app di Google che permette di salvare e gestire i pass digitali, come biglietti, carte d’imbarco, coupon e carte fedeltà. Questa app potrebbe presto ricevere una nuova funzione di condivisione che alcuni utenti chiedono a gran voce sin dai tempi del suo predecessore Google Pay. La novità è stata anticipata dal changelog ufficiale dell’aggiornamento di sistema Google Play di luglio 2023, il metodo che Google usa per introdurre ogni mese diverse novità per tutti i dispositivi basati su Android.

Tra le varie correzioni di bug e nuove funzionalità, si leggeva infatti: “Stiamo aggiungendo un modo per condividere i tuoi oggetti di valore in Google Wallet“. Questa specifica novità è poi stata rimossa dal changelog ufficiale, ma nella pagina di supporto dedicata a Google Wallet è stata aggiunta una breve guida per la condivisione di alcuni pass. Stando a quanto si apprende, per la condivisione di un pass è sufficiente selezionare l’apposita opzione e, una volta condiviso il collegamento, il destinatario può inoltrarlo a chiunque. Google inoltre precisa che gli utenti, dopo aver condiviso il link, non possono annullarne l’invio.

Google ha confermato che i suoi sviluppatori stanno lavorando su una funzione che permetterà agli utenti di Google Wallet di condividere alcuni pass, come ad esempio quelli per gli eventi e per il check-in aereo (a condizione che le aziende che offrono i pass tramite Google Wallet la supportino). Questa funzione sarà disponibile per alcuni utenti entro la fine del mese, ma potrebbe non essere attiva in tutti i Paesi.