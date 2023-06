Google rinnova il suo gestore di password e rimuove un downloader dal Play Store

Google ha annunciato alcune novità riguardanti il suo gestore di password integrato in Chrome e Android, che permette di salvare e sincronizzare le credenziali di accesso ai vari siti e servizi online. Tra le nuove funzionalità, spiccano la possibilità di importare ed esportare le password da altri gestori, la verifica della forza delle password e la generazione automatica di codici a due fattori.

Il gestore di password di Google è accessibile tramite il sito passwords.google.com o dalle impostazioni di Chrome e Android. Da lì, è possibile visualizzare, modificare ed eliminare le password salvate, oltre che controllare se ci sono eventuali problemi di sicurezza, come password deboli o compromesse. Ora, Google ha aggiunto la possibilità di importare ed esportare le password da altri gestori, come LastPass o 1Password, facilitando così il passaggio da una soluzione all’altra.

Per farlo, basta andare nella sezione “Impostazioni” del gestore e scegliere l’opzione “Importa” o “Esporta”. Un’altra novità riguarda la verifica della forza delle password, che ora è più semplice e veloce. Infatti, il gestore di password mostra una barra colorata sotto ogni password salvata, che indica il livello di sicurezza della stessa: verde per le password forti, giallo per quelle medie e rosso per quelle deboli. Inoltre, se si clicca su una password debole, si può accedere a un suggerimento per cambiarla con una più sicura.

Infine, Google ha introdotto la generazione automatica di codici a due fattori (2FA), che sono richiesti da alcuni siti e servizi per verificare l’identità dell’utente dopo aver inserito la password. Invece di usare un’app dedicata o ricevere un SMS con il codice, il gestore di password di Google può generare il codice direttamente nel browser o nel dispositivo Android e inserirlo automaticamente nel campo richiesto.

Per attivare questa funzione, bisogna andare nella sezione “Impostazioni” del gestore e abilitare l’opzione “Genera codici a due fattori”. Oltre a migliorare il suo gestore di password, Google ha anche preso dei provvedimenti per proteggere i diritti d’autore dei contenuti presenti sul Play Store. Infatti, ha rimosso un’applicazione chiamata Downloader for Instagram – Photo & Video Saver, che permetteva di scaricare foto e video da Instagram senza il consenso degli autori.

L’app era stata segnalata da alcuni fotografi professionisti, che avevano notato che le loro opere erano state scaricate e riutilizzate senza permesso da altri utenti. Google ha quindi deciso di eliminare l’app dal Play Store, in quanto violava le sue politiche sul rispetto dei diritti d’autore.