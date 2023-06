Google rilascia il QPR3 per Android 13 e il Pixel Feature Drop con tante novità

Google ha rilasciato il terzo aggiornamento trimestrale per Android 13, noto come QPR3, che include le patch di sicurezza di giugno e il Pixel Feature Drop, una serie di nuove funzionalità esclusive per i dispositivi Pixel.

Il QPR3 era stato anticipato da tre beta, l’ultima delle quali era stata distribuita il 21 aprile. Il Pixel Feature Drop, invece, è una novità introdotta da Google lo scorso dicembre per aggiungere periodicamente delle funzioni inedite ai suoi smartphone. Il QPR3 porta con sé diverse migliorie a livello di stabilità, prestazioni e sicurezza per Android 13, il sistema operativo lanciato da Google lo scorso settembre. Tra le novità più importanti, ci sono il supporto al formato HEIF per le foto, la possibilità di registrare le chiamate vocali tramite l’app Telefono, la modalità scura automatica in base all’orario e la gestione delle autorizzazioni in background per le app.

Il Pixel Feature Drop, invece, è dedicato ai dispositivi Pixel compatibili, ovvero Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questi smartphone riceveranno una serie di funzionalità esclusive che sfruttano l’intelligenza artificiale di Google e la fotocamera integrata. Tra queste, spiccano il rilevamento degli incidenti stradali che permette di inviare degli avvisi di emergenza a dei contatti predefiniti in caso di incidente. L’utente potrà anche condividere la sua posizione in tempo reale e lo stato delle chiamate con i soccorsi, la possibilità di chiedere a Google Assistant di condividere la posizione in caso di emergenza o di programmare un controllo di sicurezza dopo un certo periodo. Se l’utente non risponde al controllo, verranno attivate le chiamate di emergenza e la condivisione della posizione.

Ci sono anche la funzione autoscatto che consente di scattare una foto con un gesto della mano (basterà alzare il palmo della mano verso la fotocamera per attivare un timer di 3 o 10 secondi e scattare una foto), la modalità Macro Focus che permette di registrare dei video ravvicinati con la fotocamera ultra grandangolare (questa funzione era già presente sul Pixel 7 Pro per le foto e ora è stata estesa anche ai video), gli sfondi cinematografici che trasformano le foto da 2D a 3D grazie all’intelligenza artificiale.

Inoltre, ci sono anche gli sfondi con emoji che permettono di personalizzare lo sfondo con oltre 4.000 emoji diverse. Il registratore vocale che ora può trascrivere le registrazioni in testo ed esportarle in Google Docs. Il registratore può anche generare delle etichette automatiche per facilitare la ricerca delle parti delle registrazioni.

L’Adaptive Charging che usa l’intelligenza artificiale per ottimizzare la ricarica della batteria in base alle abitudini dell’utente. La batteria verrà portata al 100% solo un’ora prima del momento previsto per staccare il telefono dalla presa. Il feedback aptico adattivo che riduce l’intensità della vibrazione quando il telefono si trova su una superficie dura come una scrivania o un tavolo.

Questa funzione è disponibile solo sui Pixel 6a e Pixel 7a. L’accesso rapido ai controlli della smart home che permette di gestire gli accessori connessi tramite l’app Google Home direttamente dalla schermata di blocco. Il pannello home ha anche un nuovo design più intuitivo e funzionale. Il Pixel Feature Drop non riguarda solo gli smartphone ma anche il Pixel Watch e gli indossabili di Fitbit. Il Pixel Watch ora può misurare la saturazione di ossigeno nel sangue durante il sonno e monitorare costantemente la frequenza cardiaca, inviando una notifica in caso di anomalie. Il Pixel Watch può anche mettere in pausa automaticamente gli allenamenti quando l’utente si ferma e riprenderli quando riparte.

Gli indossabili di Fitbit, invece, ora possono sincronizzarsi con l’app Google Fit e mostrare le notifiche dei Pixel sul display. Il QPR3 e il Pixel Feature Drop sono in distribuzione via OTA sui dispositivi compatibili e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, basta andare nelle impostazioni del telefono e cercare la voce Aggiornamento software.