Google rilascia diverse novità per Dropbox, Workspace, Fitbit, Home e Docs

Il colosso hi-tech Google ha svelato nelle scorse ore diverse novità per i suoi servizi e piattaforme con un focus sull’intelligenza artificiale generativa che ottimizza diversi tool di Big G: arrivano anche migliorie di carattere “tecnico/amministrativo”.

Google Workspace si arricchisce di nuove integrazioni e funzionalità. Google Workspace è la piattaforma di produttività di Google che include servizi come Gmail, Drive, Meet e Docs. Questa piattaforma è in continua evoluzione e offre ai suoi utenti nuove integrazioni e funzionalità per rendere il lavoro e la collaborazione più semplici ed efficaci. Vediamo quali sono le ultime novità annunciate da Google. Integrazione con Fitbit.

A partire dal 6 giugno, gli utenti di Fitbit potranno accedere ai loro dispositivi e ai loro dati di salute e fitness usando il loro account Google. Questa integrazione permetterà di avere una maggiore sicurezza e privacy dei propri dati, grazie alla tecnologia Google Cloud. Inoltre, gli utenti potranno sfruttare i vantaggi di Google Workspace, come la possibilità di sincronizzare i propri obiettivi di fitness con il calendario, di ricevere notifiche e promemoria sul proprio smartwatch o di condividere i propri progressi con i colleghi o i familiari.

Funzioni generative basate sull’intelligenza artificiale. Google è sempre all’avanguardia nell’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare i suoi prodotti e servizi. In particolare, Google sta sperimentando delle funzioni generative basate sull’AI per Documenti, Fogli e Presentazioni. Queste funzioni permettono di creare contenuti automaticamente a partire da un input testuale o vocale fornito dall’utente. Per esempio: in Presentazioni, si può inserire un testo descrittivo del contenuto che si vuole mostrare nella slide e l’AI genererà delle immagini pertinenti in base al testo. Si possono anche scegliere diversi stili di illustrazione per personalizzare le immagini.

In Gmail e Documenti, si può usare l’AI per scrivere email o testi in modo più rapido ed efficace. L’AI suggerirà il corpo del testo di una mail basandosi sulle precedenti conversazioni presenti nel thread o inserirà dei “smart chip” nel testo generato automaticamente per Documenti. Per esempio, per inserire il nome dell’azienda per cui si sta generando una candidatura per un posto di lavoro. Queste funzioni sono ancora in fase sperimentale e non sono disponibili per tutti gli utenti. Per accedervi bisogna iscriversi al programma di beta testing Workspace Labs.

Infine, Google, che avrebbe iniziato l’implementazione a partire dal 26 Maggio, ha attivato anche sul suo servizio Google Home per iOS la compatibilità col protocollo Matter creato da Google assieme ad altri grandi interlocutori della scena hi-tech per far dialogare i vari dispositivi della domotica.