Google Pixel Watch: la modalità Non disturbare si sincronizzerà con il cellulare

Google sta lavorando da tempo al suo primo smartwatch, il Google Pixel Watch, che dovrebbe essere lanciato quest’anno insieme ai nuovi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il dispositivo indossabile dovrebbe offrire diverse funzionalità interessanti, tra cui il sistema operativo Wear OS 3, il processore Samsung Exynos W920 e un design elegante.

Una delle funzionalità che gli utenti si aspettano di vedere sul Google Pixel Watch è la sincronizzazione della modalità Non disturbare con il cellulare. Questa opzione permette di attivare o disattivare la modalità Non disturbare sia sullo smartwatch che sullo smartphone con un solo tocco, evitando di doverlo fare manualmente su entrambi i dispositivi. Questa funzionalità è già presente su alcuni smartwatch di altri produttori, come Samsung, Huawei e Fitbit, ma non su quelli che usano Wear OS.

Tuttavia, secondo un recente report dei colleghi di 9to5Google, Google starebbe lavorando per aggiungere questa opzione al suo sistema operativo per dispositivi indossabili e al suo futuro smartwatch.

Il report si basa sull’analisi del codice sorgente dell’applicazione Wear OS per Android, che ha rivelato la presenza di una nuova impostazione chiamata “Sincronizza modalità Non disturbare“. Questa impostazione permetterebbe agli utenti di scegliere se sincronizzare o meno la modalità Non disturbare tra lo smartwatch e il cellulare. Inoltre, il report suggerisce che questa funzionalità potrebbe essere esclusiva per il Google Pixel Watch, almeno inizialmente, in quanto il codice sorgente fa riferimento a un pacchetto chiamato “com.google.pixel.wear“.

Questo potrebbe significare che Google vorrebbe differenziare il suo smartwatch dagli altri che usano Wear OS, offrendo una funzionalità in più. Non si sa ancora quando questa funzionalità sarà disponibile per gli utenti, ma è probabile che venga lanciata insieme al Google Pixel Watch, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Si tratta di una funzionalità semplice ma utile, che potrebbe rendere più comoda l’esperienza d’uso dello smartwatch e del cellulare.