Google: novità per multimedialità, produttività e informazione

Non passa giorno che Google non metta mano, ufficialmente o meno, alle sue app, ed ai suoi vari servizi, onde migliorarne l’esperienza d’uso per i relativi users, come appena emerso in ambito multimediale, produttivo, e informativo.

In ambito multimediale, una prima novità riguarda Google TV che, a partire dagli USA e dal mese in corso, si apprestano a guadagnare, gestibili via app Family Link, i profili per i bambini: questi ultimi, blindabili via PIN, caratterizzati da sfondi colorati (e presto dalla creazione di avatar ad hoc), permetteranno di stabilire quali contenuti e app i piccoli possano fruire, eventualmente beneficiando anche di serie e film già comprati, tramite la Raccolta della famiglia in Google Play, su altri device. Ovviamente, in sede di parental control, si potrà consultare quello che i pargoli guardano, e fissare delle limitazioni d’uso, con eventuali deroghe concesse in premio: volendo, sarà anche possibile sincronizzare o importare talune regole digitali già impostate su altri device di casa.

Su Google Foto, versione web based (photos.google.com), sono in corso di implementazione, invece, due scorciatoie nel menu laterale. “Esplora” condurrà a una pagina-griglia con vari elementi (persone, paesaggi, oggetti, etc) disposti su differenti righe espandibili (view all) mentre “Favoriti” permetterà di dare uno sguardo, nella Libreria, agli elementi flaggati con la stellina.

Anche YouTube si appresta a beneficiare di una gradita novità, lato Android, secondo quanto scoperto da xda-developers: il gruppo di programmatori/leaker, analizzando la release androidiana 16.09.34 di YouTube, ha scoperto come Google si accinga a introdurre un tasto, tra i comandi di riproduzione, che permetterà di mandare in loop un singolo video (come possibile lato web), laddove ad oggi nel client mobile della piattaforma è solo possibile riprodurre in loop intere playlist.

Passando all’ambito professionale, su Google Calendar ha fatto la sua comparsa, non è chiaro se in test o per un roll-out progressivo, un piccolo restyling alla visualizzazione degli eventi, che illustrerebbe quelli brevi, sino a 30 minuti, in forma più ristretta degli altri, in modo da aiutare a farsi un’idea visiva di come sia organizzata la propria giornata di lavoro. Già attivo, anche per i clienti italiani di Workspace, è l’abbonamento (in realtà una tariffazione al minuto) Meet Global Dialing che permette, durante le video-riunioni condotte con Google Meet, di effettuare chiamate in uscita o in entrata, nel caso un meeting coinvolga sedi di più paesi. Sempre nell’ambito di Google Meet, per diverse tipologie di account Google (es. Google Workspace Essentials, Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Education Plus, Enterprise Standard, Nonprofits) arriva in dote la possibilità di programmare ora in anticipo, grazie a Calendar, le stanze (sino a 100) per i sotto-gruppi di lavoro.

Infine, per gli utilizzi di tutti i giorni, Google ha avviato il roll-out su Google Ricerca, per ora negli USA e limitatamente alla lingua inglese, della funzione “Copertura completa“, già introdotta su GNews nel 2018: grazie a tale novità, nell’effettuare una ricerca su “temi principali in sviluppo“, si avrà nella parte alta sopra i risultati dell’interrogazione un carosello di articoli, con notizie locali, nazionali, interviste e approfondimenti, per una comprensione più completa di un dato fatto o argomento. Ancora in ambito informativo, secondo alcuni rumors, Google si appresterebbe a lanciare una nuova app, Ohana (o Google Entertainment Space), che potrebbe essere un hub multimediale o il naturale sostituto dell’attuale Discover, forse in auge sui soli device Android Go.