Google: novità per Foto, News, Keep e Wear OS

Google continua a migliorare le sue app e i suoi servizi con nuove funzionalità e aggiornamenti. Vediamo alcune delle novità più interessanti che riguardano Google Foto, Google News, Google Keep e Meet.

Google Foto: riconoscimento facciale anche di spalle. Google Foto è una delle app più apprezzate dagli utenti Android, grazie alla sua capacità di organizzare e archiviare le foto in modo intelligente. Ora, Google vi ha introdotto una nuova funzionalità che permette di riconoscere le persone anche di spalle, basandosi su altri elementi come i capelli, il vestito o la postura. Questo può essere utile per ritrovare facilmente le foto di una persona in particolare, anche se non è rivolta verso la fotocamera. La funzionalità è attiva solo per gli utenti che hanno abilitato il riconoscimento facciale nelle impostazioni di Google Foto.

Google News: widget Material You. Con la release 5.82 arrivano due widget. Il primo, in formato 2×2 si chiama “Visualizzazione rapida” e permette di leggere un titolo di notizie per volta, col pulsante “Copertura completa” che, nel caso l’articolo interessi, permette di leggerlo completamente. Sempre sulla schermata iniziale può accamparsi il widget 4×3 noto come “Visualizzazione lista” che, ciascuno con le propria scheda, mostra invece ben due titoli di notizie per volta. Come nell’altro widget, anche qui c’è il pulsante per leggere l’intero articolo se interessa. In precedenza Google News aveva un solo widget, in formato 4×2.

Google Keep: tile per Wear OS e Material You per Android. Google Keep è l’app di Google per prendere appunti, creare liste e promemoria. Google ha recentemente aggiornato l’app con due novità: un tile per Wear OS e un widget Material You. Il tile per Wear OS permette di accedere rapidamente alle note e ai promemoria direttamente dallo smartwatch, senza dover aprire l’app sullo smartphone. Nello specifico vengono mostrate le prime righe della nota selezionata e per leggerla completamente è sufficiente toccarla. Nel caso vi sia un’immagine, quest’ultima non viene visualizzata correttamente ma, sempre cliccandoci sopra, si visualizza l’intera nota. Per Android nelle impostazioni i selettori hanno più una forma a pillola mentre il drawler di navigazione ha bordi arrotondati.

Google Meet: novità per la modalità picture-in-picture. Sul desktop, ma solo via browser Chrome, diventa possibile accedere alla chat, alzare la mano, ridimensionare come si desidera la finestra del PiP, attivare o disattivare i sottotitoli, accedere a layout flessibili.