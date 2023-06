Google Messaggi introduce i badge per le chat RCS

Google Messaggi è l’app di Google dedicata alla gestione degli SMS e delle chat RCS, il nuovo standard di messaggistica che promette di rivoluzionare la comunicazione tra gli utenti Android. Le chat RCS offrono infatti funzionalità simili a quelle delle app più popolari come WhatsApp e Telegram, ma senza bisogno di scaricare un’app specifica o registrarsi a un servizio.

Le chat RCS permettono di inviare e ricevere messaggi di testo, immagini, video, audio, sticker, GIF, link a siti web e molto altro. Inoltre, consentono di creare chat di gruppo, condividere la posizione geografica, effettuare videochiamate e pagamenti digitali. Le chat RCS funzionano tramite la connessione internet del telefono, sia essa Wi-Fi o dati mobili, e non hanno costi aggiuntivi rispetto al piano tariffario dell’operatore.

Per attivare le chat RCS bisogna aprire l’app Messaggi, toccare il menu in alto a destra e selezionare Impostazioni. Poi bisogna toccare Funzionalità chat e attivare l’opzione Abilita funzionalità chat. Se il servizio è disponibile nel proprio paese e operatore, si riceverà una notifica di conferma. Una volta attivate le chat RCS, si potrà chattare con chiunque abbia lo stesso servizio attivo. Per riconoscere le chat RCS dalle normali SMS basta guardare il colore del pulsante Invia: se è blu significa che si sta usando RCS, se è grigio significa che si sta usando SMS. Inoltre, nelle chat RCS si vedranno le conferme di lettura e gli indicatori di digitazione.

Nelle ultime ore l’app Messaggi ha introdotto una novità che riguarda le chat RCS. Come si può vedere dagli screenshot condivisi in rete, ora l’app Messaggi mostra dei badge associati agli avatar dei contatti per riconoscere immediatamente quali sono le chat RCS. Questo permette di identificare con quali contatti si sta comunicando via RCS sin dalla schermata principale dell’app.

In precedenza invece era necessario accedere alla singola chat e verificare se nel campo relativo alla composizione del messaggio fosse indicata la possibilità di inviare messaggi RCS. Il badge associato ai messaggi RCS nell’app Messaggi è molto coerente con il logo stesso dell’app, e di una tonalità variabile in base a quella di sistema. Questo segnala che Google sta associando sempre più la sua app Messaggi alla messaggistica RCS. In futuro, possiamo aspettarci di usare Google Messaggi solo per comunicare via RCS. La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione per alcuni di quelli che hanno aderito alla versione beta dell’app Messaggi.