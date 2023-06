Google Meet introduce la modalità "On the go" per le videochiamate in movimento

Google Meet è una delle app di videoconferenza più popolari al mondo, grazie alla sua semplicità, affidabilità e integrazione con i servizi Google. Ora, l’app sta testando una nuova funzionalità che promette di rendere le videochiamate ancora più facili e sicure quando si è in movimento.

Si tratta della modalità “On the go”, che permette di gestire le videochiamate mentre si cammina, riducendo le distrazioni e i rischi di incidenti. La modalità “On the go” si attiva automaticamente quando l’app rileva che l’utente sta camminando, usando i sensori del telefono. In questo modo, l’app mostra una schermata semplificata, con solo i pulsanti essenziali per controllare la chiamata, come il microfono, la fotocamera e l’altoparlante. Inoltre, la modalità “On the go” nasconde il video degli altri partecipanti alla chiamata, mostrando solo il proprio. Questo serve a evitare di distrarsi guardando gli altri e a concentrarsi sul percorso da seguire.

Invece di mostrare il video, l’app mostra una serie di emoji che rappresentano le reazioni degli altri partecipanti, come il sorriso, la sorpresa o la tristezza. Così, l’utente può capire il tono della conversazione senza dover guardare lo schermo. La modalità “On the go” è pensata per essere usata con le cuffie o gli auricolari, in modo da poter ascoltare chiaramente gli altri partecipanti e parlare liberamente. L’app consente anche di attivare la modalità vivavoce, ma solo se l’utente si ferma di camminare. In questo caso, l’app mostra un avviso che invita l’utente a riprendere a camminare o a trovare un posto sicuro dove fermarsi.

La modalità “On the go” è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti. Google ha dichiarato che si tratta di una funzionalità sperimentale che potrebbe cambiare o essere rimossa in futuro. Tuttavia, la modalità “On the go” dimostra l’impegno di Google nel migliorare l’esperienza delle videochiamate e nel garantire la sicurezza degli utenti. Per provare la modalità “On the go”, bisogna avere l’ultima versione dell’app Google Meet per Android e accedere al programma beta di Google Play.

Poi, bisogna andare nelle impostazioni dell’app e attivare l’opzione “On the go mode”. Infine, bisogna avviare o partecipare a una videochiamata e iniziare a camminare.