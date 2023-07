Google Maps aggiunge nuove funzioni per Android Auto

Google Maps è una delle app di navigazione più usate al mondo, sia sui dispositivi mobili che sulle auto compatibili con Android Auto. Ora, Google ha introdotto alcune novità per rendere ancora più sicura e piacevole la guida con Google Maps su Android Auto.

Una delle funzioni più richieste dagli utenti è la possibilità di ricevere avvisi sonori quando ci si avvicina a una telecamera per il controllo della velocità o a un semaforo con fotocamera. Questa funzione era già disponibile su Google Maps per smartphone, ma ora è stata estesa anche ad Android Auto, il sistema che permette di proiettare le app Android sul display dell’auto. Per attivare gli avvisi sonori, basta andare nelle impostazioni di Google Maps su Android Auto e selezionare la voce “Avvisi telecamere“.

Si potrà scegliere se ricevere un avviso per le telecamere di velocità, per i semafori con fotocamera o per entrambe. Gli avvisi saranno accompagnati da una notifica visiva sullo schermo, che mostrerà anche il limite di velocità della strada. Questa funzione può essere molto utile per evitare multe e spostarsi in sicurezza, rispettando le norme del codice della strada. Tuttavia, gli avvisi sonori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o in tutte le aree, a seconda della legislazione locale o della copertura dei dati.

Un’altra novità introdotta da Google Maps per Android Auto riguarda la possibilità di visualizzare più informazioni sullo schermo diviso. Questa modalità permette di vedere contemporaneamente la mappa e altre app, come quelle per la musica o i messaggi. Ora, si potrà scegliere se visualizzare anche le indicazioni stradali passo passo, il tempo stimato di arrivo, il traffico in tempo reale o le indicazioni sulla corsia da seguire. Per attivare lo schermo diviso, basta andare nelle impostazioni di Android Auto e selezionare la voce “Schermo diviso”.

Si potrà scegliere quali informazioni mostrare sul lato destro dello schermo, mentre sul lato sinistro rimarrà sempre la mappa. Questa funzione può essere molto comoda per avere una visione più completa del tragitto e delle opzioni disponibili. Google Maps continua quindi a migliorare la sua offerta per Android Auto, rendendo la guida più facile e divertente.

Per usare Google Maps su Android Auto, basta collegare il telefono all’auto tramite cavo USB o wireless e selezionare l’icona di navigazione sul display dell’auto. Si potrà poi usare la voce o il touch per impostare la destinazione e ricevere le indicazioni stradali. Google Maps è compatibile con la maggior parte delle auto che supportano Android Auto, ma si consiglia di verificare la compatibilità sul sito ufficiale di Android Auto.