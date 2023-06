Google lancia la funzione AI Try-On per provare i vestiti online

Se sei un appassionato di shopping online, sai quanto può essere frustrante ordinare un capo di abbigliamento e scoprire che non ti sta bene quando arriva a casa. Per risolvere questo problema, Google ha lanciato una nuova funzione chiamata AI Try-On, che ti permette di provare virtualmente i vestiti prima di acquistarli come se si fosse fisicamente in un camerino. AI Try-On è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che usa la fotocamera del tuo smartphone per creare una modella virtuale personalizzata con le tue misure e il tuo stile.

Puoi poi scegliere tra migliaia di articoli disponibili su Google Shopping e vedere come ti stanno addosso in tempo reale, con diverse angolazioni e pose.La funzione AI Try-On è stata sviluppata in collaborazione con ModiFace, una società specializzata in soluzioni di realtà aumentata per il settore della bellezza. ModiFace ha usato i suoi algoritmi di riconoscimento facciale e corporeo per creare una rappresentazione realistica e accurata del tuo aspetto.

Inoltre, ha applicato le sue tecniche di rendering 3D per simulare le texture, i colori e le riflessioni dei tessuti.AI Try-On è pensata per offrire un’esperienza di shopping online più divertente, facile e sicura. Puoi esplorare diversi look e confrontare le opzioni senza dover uscire di casa o aspettare la consegna. Puoi anche condividere le tue foto con i tuoi amici e chiedere il loro parere. E se ti piace quello che vedi, puoi acquistare il prodotto con un semplice tocco.

AI Try-On è disponibile per ora solo negli Stati Uniti e solo per alcune categorie di abbigliamento, come jeans, magliette e giacche. Google ha dichiarato di voler espandere la funzione ad altri paesi e ad altri tipi di prodotti in futuro, grazie al feedback degli utenti e dei partner.AI Try-On è un esempio di come Google sta sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare la sua offerta di shopping online. La società ha già introdotto altre funzioni innovative, come il Lens Shopper, che ti permette di cercare prodotti simili a quelli che vedi in una foto, o il Style Match, che ti suggerisce articoli coordinati con quelli che hai già nel tuo guardaroba.

Se vuoi provare la funzione AI Try-On, devi avere l’app Google Shopping sul tuo smartphone Android o iOS. Puoi poi accedere alla sezione “Try it on” e seguire le istruzioni sullo schermo. Buon divertimento!