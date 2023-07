Google lancia due nuove funzionalità basate sull’IA per le immagini online

Internet è una realtà in continua evoluzione, che offre sempre nuove opportunità e sfide. Tra queste, c’è la questione della veridicità e della qualità delle informazioni che circolano online, soprattutto quando si tratta di immagini. In questo articolo, vi parleremo di due novità che Google ha lanciato per aiutare gli utenti a verificare le immagini su Internet e a creare presentazioni più creative e personalizzate.

Presentazioni si arricchisce di una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale: la generazione di immagini a partire da testi descrittivi. Questa opzione, chiamata Duet AI, permette agli utenti di creare slide più accattivanti e personalizzate, scegliendo tra diversi stili grafici.Duet AI è una tecnologia che Google sta portando su sempre più servizi della sua suite Google Workspace, come Google Fogli, dove consente di creare funzioni per il foglio di calcolo tramite prompt testuali.

Ora, la stessa logica viene applicata alle immagini, grazie a modelli di generazione avanzati come Imagen. Per usare Duet AI su Google Presentazioni, basta cliccare sul pop-up “Aiutami a visualizzare” che appare nella barra degli strumenti e scrivere delle indicazioni su cosa si vuole rappresentare. Ad esempio, si può scrivere “un gatto che dorme su un divano rosso” o “un grafico a torta sulle vendite del trimestre”.

Poi, si può scegliere uno stile tra quelli proposti, come Fotografia, Sfondo, Arte vettoriale, Schizzo, Acquerello, Cyberpunk e Mi sento fortunato. L’IA genererà quindi un set di immagini tra cui scegliere quella più adatta alla slide. Questa funzionalità è ancora in fase di test e richiede il consenso degli utenti per essere attivata. Google infatti utilizza le interazioni degli utenti per migliorare il modello IA e per questo motivo raccomanda di non inserire informazioni personali, riservate o sensibili nei prompt. Duet AI è una delle tante novità che Google sta introducendo per rendere i suoi servizi più intelligenti e creativi.

Google ha lanciato anche una nuova funzionalità per verificare le immagini su Internet. Internet è una fonte inesauribile di informazioni, intrattenimento e divertimento, ma anche di falsità, manipolazioni e disinformazione. Per aiutare gli utenti a distinguere il vero dal falso, Google ha annunciato una nuova funzionalità per il suo Fact Check Explorer, uno strumento che permette di verificare la veridicità di notizie, dichiarazioni e immagini online. La nuova funzionalità consente agli utenti di caricare un’immagine e di scoprire se è stata già analizzata dai verificatori di fatti in passato. In questo modo, si può sapere se l’immagine è autentica o se è stata ritoccata, modificata o usata fuori contesto.

Ad esempio, si può verificare se una foto di un evento è stata scattata in quella data e in quel luogo, o se è stata presa da un’altra fonte. Oltre a fornire il risultato della verifica, la nuova funzionalità offre anche informazioni contestuali e cronologiche sull’immagine, mostrando come si sono evoluti gli argomenti correlati nel tempo. Questo aiuta a capire meglio il significato e il contesto dell’immagine, e a evitare di cadere in trappole o fraintendimenti. La nuova funzionalità è ancora in fase beta e Google sta lavorando per renderla disponibile a più utenti e regioni.

L’obiettivo è quello di rendere Internet un posto più sicuro e affidabile, dove le persone possano informarsi e divertirsi senza essere ingannate o manipolate. Per sostenere questo scopo, Google ha anche lanciato il Global Fact Check Fund, un fondo che aiuta oltre 35 organizzazioni di controllo dei fatti sparse in 45 paesi a combattere la disinformazione su vari temi, come la salute, la politica, l’ambiente e altro. Google spera che con queste iniziative possa contribuire a creare una cultura della verifica e della trasparenza online.