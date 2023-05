Google I/O 2023: progetti futuribili, app per tablet e foldable, novità per automotive

Dopo tanto hardware, compreso il proprio Pixel Tablet, il pieghevole Pixel Fold, il medio-gamma tradizionale Pixel 7a, la nuova colorazione celeste per gli auricolari Pixel Buds A, Google, che ha aperto l’evento I/O 2023 con tante novità AI based, ha annunciato anche le novità relative a due progetti avveniristici e altre migliorie, più immediate, per varie app, anche in relazione ai formati dei pieghevoli e dei tablet.

In piena pandemia, Google ha presentato, nel Google I/O 2021, il Project Starline un sistema di iper-presenza volto a portare le videoconferenze a un livello superiore visto che, secondo i feedback ricevuti, permette di “costruire connessioni personali più forti, riduce l’affaticamento delle riunioni e aumenta l’attenzione“. Ciò avveniva scansionando le persone e proiettando un ologramma perfetto, in profondità e volume, dell’interlocutore con gli altri partecipanti.

Il problema, però, era che l’assetto prevedeva l’ingombro di un’intera stanza, visto che servivano tra le varie cose un display da 65 pollici in 8K a 60 Hz, diversi emettitori di luci a infrarossi, ben 4 schede grafiche di Nvidia (un paio di Titan RTX e altrettante Quadro RTX 6000) interfacciate con un quartetto di videocamere da 120 FPS, quindi a elevato framerate. Google ha fatto il punto su questo progetto e ha evidenziato che, grazie ai progressi della tecnologia, ora l’ingombro più compatibile con vari spazi ed è minore, quasi pari a quello di un comune assetto per videochiamate, visto anche che si può impiegare una manciata di “fotocamere standard per produrre immagini 3D realistiche e di qualità superiore“.

Lance Carr è un appassionato videogiocatore da PC che spesso usa World of Warcraft per rimanere in contatto col resto del mondo visto che la diagnosi di distrofia muscolare non gli lascia molto margine di movimento al di fuori della propria stanza. Per aiutarlo nel videogiocare, Google ha sviluppato un progetto open-source, Project GameFace, presentato in occasione del Google I/O 2023 che – mediante un apposito programma per PC e una comune webcam, – trasforma il volto dell’utente in un controller col quale gestire i movimenti del mouse, come lo spostamento del cursore e il relativo click.

Nel corso del Google I/O 2023 poi vi sono state tante novità (in dirittura d’arrivo nelle prossime settimane) anche per i tablet e i dispositivi pieghevoli, ove l’azienda ha presentato rispettivamente i propri Pixel Tablet e Pixel Fold. Si parte col Play Store, che mostrerà a schermo intero i trailer dei giochi e un punteggio commisurato al form factor in uso. In più la home metterà in rilievo collezioni di app, curate dal team editoriale della piattaforma, adatte a funzionare con le specifiche del formato tablet, come lo split screen e l’uso del pennino.

Oltre 50 applicazioni sono state adattate agli schermi di dispositivi pieghevoli e tablet. Calendar, ad esempio, passerà con un’animazione dalla modalità compatta a quella estesa sui foldable, mentre sui tablet si adatterà dinamicamente allo spazio a disposizione, mostrando più informazioni, come la vista settimanale e mensile, con l’utente che, via barra superiore, potrà switchare tra varie combinazioni. YouTube Music ha abbracciato il layout a due colonne: in questo modo possiamo avere l’album art con i controlli sempre in vista e, accanto, i contenuti correlati, come i testi delle canzoni, o la possibilità di modificare e riordinare la playlist.

L’adesione degli sviluppatori di terze parti è necessaria e Google ha ottenuto la collaborazione di molti grandi nomi. Candy Crush Soda Saga riorganizza la sua interfaccia a seconda dell’orientamento del device, e ne occupa meglio tutto lo spazio. In ambito benessere e fitness, Calm su tablet e pieghevoli ha un menu laterale verticale per la navigazione, mentre Peloton ha fatto esordire la modalità “tabletop” quando ad esempio il pieghevole ricorda un notebook piegandosi a 90°.

Infine, le smart car. All’I/O 2023 Google ha annunciato diverse novità relative ad Android Automotive. Nello specifico, è stato riferito che come app in grado di funzionare in modo nativo su Automotive di Android troveremo anche Waze e YouTube tra le app del proprio assortimento mentre, tra quelle di terze parti, vi sarà lo sbarco di quelle per le videoconferenze Cisco Webex, Microsoft Teams, e Zoom. Nell’attesa di ampliare la libreria di app per Android Automotive grazie al contributo degli sviluppatori terzi, Google ha assicurato che arriveranno “molto presto” anche i giochi.