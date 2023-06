Google Foto per Android riceve un restyling delle impostazioni

Google Foto, l’applicazione di Google per la gestione e il backup delle foto e dei video, sta ricevendo un restyling delle impostazioni su Android. L’obiettivo è quello di rendere più semplice e intuitiva la navigazione tra le varie opzioni e funzionalità dell’app.

Come cambia la schermata delle impostazioni? La schermata delle impostazioni di Google Foto su Android era finora piuttosto confusionaria e sovraccarica, con una lunga lista di voci che non entrava in un solo schermo. Ora, Google Foto raggruppa le varie impostazioni in sei menu principali con icone stilizzate. Questi sono:

Backup: Impostazioni relative al backup e alla sincronizzazione delle foto e dei video su Google Drive. Notifiche: Impostazioni relative alle notifiche che si ricevono dall’app. Preferenze: Impostazioni relative alle funzionalità come il raggruppamento dei volti simili, i ricordi, la riproduzione della griglia delle foto. Condivisione: Impostazioni relative alla condivisione delle foto e dei video con altre persone o app, come la condivisione con il partner, la rimozione del video dalle motion photos, i suggerimenti saltati. App e dispositivi: Impostazioni relative ai dispositivi e alle app collegati a Google Foto, come questo dispositivo (con la possibilità di liberare spazio), le cornici per le foto, l’accesso alla scheda SD. Privacy: Impostazioni relative alla privacy delle foto e dei video, come le opzioni di posizione, Google Lens, le opzioni di condivisione, il raggruppamento dei volti simili, le cornici per le foto (ripetute).

In fondo, si trova la versione e la voce “Informazioni”. Nelle liste, Google ha rimosso i separatori tra ogni voce. Questi sono ora riservati ai raggruppamenti, mentre gli interruttori non sono componenti M3.

Quando sarà disponibile il restyling? Il restyling delle impostazioni di Google Foto per Android è già disponibile con la versione 6.39 dell’app, ma non è ancora arrivato a tutti i dispositivi. Sarà interessante vedere se questo approccio sarà adottato da tutte le app di prima fascia in futuro come parte di Material You, il nuovo linguaggio di design di Google. La semplicità del nuovo layout sembra in linea con il linguaggio di design.

Cosa c’è ancora di nuovo in Google Foto? Oltre al restyling delle impostazioni, Google ha introdotto, sull’app mobile e nella versione desktop di Foto, l’indicazione di quanto spazio si risparmia cancellando alcune foto, in modo che l’utente abbia un’idea dell’impatto che possono avere le sue decisioni quando si cancellano alcune foto relative agli stessi soggetti o scene. In precedenza, nelle ultime settimane Google Foto aveva introdotto un nuovo carosello animato in stile Material 3 nella scheda Foto e un nuovo “Magic Editor” che usa l’intelligenza artificiale per fare modifiche avanzate alle foto con il trascinamento, come pure una ricerca più potente che supporta “query complesse” basate su oggetti, luoghi e persone.