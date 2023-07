Google Foto introduce nuovi effetti video esclusivi per Pixel e Google One

Google Foto è una delle app più utili che puoi avere sul tuo telefono o tablet Android. Ti consente di organizzare, modificare e condividere le tue foto e i tuoi video in modo semplice e veloce. Ma sapevi che Google Foto ha anche alcuni effetti nascosti che puoi applicare ai tuoi video?

Questi effetti sono disponibili solo per i fortunati proprietari di Pixel e gli abbonati a Google One. Se fai parte di questa élite, continua a leggere per scoprire come trasformare i tuoi video in opere d’arte. Gli effetti video di Google Foto sono diversi dai filtri. I filtri cambiano solo l’aspetto del tuo video, mentre gli effetti cambiano anche il modo in cui il tuo video si comporta. Ad esempio, puoi aggiungere un effetto di polvere, di strappo di carta, di pellicola in bianco e nero o di lomo per dare al tuo video un tocco vintage.

Oppure puoi aggiungere un effetto di perdita di luce, di umore cinematografico, di cromatico o di occhio di pesce per creare un’atmosfera diversa. Puoi anche combinare un effetto con un filtro per ottenere risultati ancora più sorprendenti. Ma il vero divertimento inizia con gli ultimi tre effetti: vintage, layout e pellicola retrò.

Questi effetti ti permettono di giocare con il tempo, lo spazio e la realtà del tuo video. L’effetto vintage ti fa tornare indietro nel tempo, aggiungendo graffi, macchie e sfocature al tuo video. L’effetto layout ti fa viaggiare nello spazio, dividendo il tuo video in più riquadri che si muovono in modo sincronizzato o casuale. L’effetto pellicola retrò ti fa entrare in una realtà alternativa, trasformando il tuo video in un cartone animato o in un poster.

Per aggiungere uno di questi effetti al tuo video, devi solo aprire Google Foto, selezionare il video che vuoi modificare, toccare il pulsante Modifica e scorrere fino alla scheda Effetti. Qui puoi vedere le anteprime di tutti gli effetti disponibili e scegliere quello che preferisci. Poi devi solo salvare la copia modificata del tuo video e condividerla con i tuoi amici sui social media.