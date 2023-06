Google Chat si prepara a un rinnovamento con un nuovo logo e un design “Timeline”

Google Chat, il concorrente di Google per Slack e Microsoft Teams, sembra essere in procinto di ricevere un restyling nel prossimo futuro che prevede un nuovo logo e un design “Timeline” focalizzato sulle app mobili.

Al momento, l’icona di Google Chat è verde e presenta bolle di conversazione sovrapposte. Il colore è un omaggio alle sue origini da Hangouts, ma Google sta per cambiarlo. All’inizio di questo mese al Workspace Summit, l’azienda ha mostrato un’icona a quattro colori quando parlava di Google Chat. Google ci dice oggi che si trattava di uno “sguardo concettuale al futuro di Google Chat” e che “avrà presto più da condividere“.

Il nuovo logo di Google Chat anziché due fumetti di chat sovrapposti con diverse gradazioni di verde ne prevede uno solo con perimetro a 4 colori. In realtà, ci sono due bolle nell’icona: il perimetro colorato e una costituita dallo spazio interno bianco. Ricordano forse un po’ troppo il logo della “cugina” Google Meet. Degno di nota è anche “Timeline”, che sembra mostrare un restyling dell’app mobile di Google Chat.

Oggi, si ha una barra inferiore con due schede per Chat e Spaces. Una “Chat” è una conversazione 1:1 o di gruppo, mentre gli “Spaces” sono analoghi ai canali Slack in quanto sono più grandi e solitamente aperti a grandi team.

Questa potrebbe essere la nuova schermata principale dell’app, con le schede superiori sfruttate. “Timeline” mostra tutte le conversazioni a cui si partecipa – Chat e Spaces – con la possibilità di ordinare per Tutti, Non letti, Pinnati, DM e Spaces. La scheda successiva potrebbe mostrare dove si è menzionati direttamente. Questo approccio potrebbe essere un modo migliore per avere una panoramica di tutte le conversazioni a cui si partecipa.

Una migliore gestione potrebbe essere uno dei vantaggi di Google Chat rispetto a Slack o Teams. Oltre al ri-design, Google Chat potrebbe anche integrarsi con Google Bard, il modello di linguaggio avanzato dell’azienda che può ricevere prompt e rispondere in modo simil umano. Con Bard, gli utenti possono creare o modificare liste sul proprio telefono usando solo la voce. Per esempio: “Inizia una lista”, “Crea una lista chiamata Da fare”, “Mostrami la mia lista della spesa”, “Aggiungi ‘Buttare la spazzatura’ alla mia lista Da fare”.

Le liste create o modificate con Bard vengono salvate con Google Keep e possono essere trovate, modificate e condivise anche in quell’app. Google non ha ancora annunciato ufficialmente quando il nuovo logo e il design di Google Chat saranno disponibili per gli utenti, ma ci aspettiamo che lo faccia presto.