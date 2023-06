Google Calendario si aggiorna con un nuovo widget in stile Material You

Google Calendar è una delle app più utili e versatili di Google, che permette di organizzare al meglio i propri impegni e appuntamenti. L’app è indispensabile per chi vuole tenere sotto controllo i propri impegni e sincronizzarli con altri dispositivi e servizi. Nelle scorse ore, proprio quest’applicazione ha cominciato sotto traccia ad adeguarsi al nuovo linguaggio di design Material You, introdotto a suo tempo assieme al sistema operativo Android 12, con la conseguenza che e ora offre dei nuovi widget personalizzabili e colorati.

I nuovi widget di Google Calendar seguono le linee guida di Material You, che prevedono forme arrotondate, sfumature di colore e animazioni fluide. I widget si adattano anche al tema scelto dall’utente e al wallpaper (sfondo) impostato sullo smartphone, creando un effetto armonico e gradevole. Nello specifico, quel che si è notato, attivando un flag (Gm3Widget_Enabled) nel codice della release 2023.22.1-537255951, è che grazie al colore di accento del sistema, il pulsante di aggiunta di eventi e calendari, ora anche più grande, spicca meglio.

Ci sono anche cambiamenti per il tipo di carattere e l’impaginazione: inoltre, la barra di intestazione in alto nel riepilogo mensile non ha più un colore diverso. I widget in questione sono disponibili in due dimensioni, ovvero in formato 2×2 e in formato 4×2. Il primo mostra solamente il mese corrente e il giorno selezionate. Diverso è il caso del secondo widget. Quest’ultimo mostra anche gli eventi in programma per la giornata.

Entrambi i widget, e questo li accomuna, permettono di accedere rapidamente all’app con un tap e di aggiungere un nuovo evento con un altro tap. Una volta pronti, per usare questi nuovi widget basterà tenere premuto sullo schermo vuoto della Home, scegliere la voce Widget e selezionare Google Calendar. I nuovi widget di Google Calendar sono in fase di sviluppo e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti prossimamente, visto che lo stadio di sviluppo sembra molto avanzato e considerando che basta un semplice tag attivato per metterli in funzione.

Di recente Google Calendar ha introdotto un sistema per evitare i conflitti di pianificazione, permettendo di controllare la disponibilità in più calendari, indipendentemente dal fatto che siano propri, semplicemente gestiti, o che si tratti di calendari a cui si è iscritti.