Google Calendar e Google Messaggi: le novità per le web app

Google sta continuando a migliorare le sue web app, ovvero le versioni accessibili da browser dei suoi servizi più popolari. Due delle app che hanno ricevuto degli aggiornamenti recenti sono Google Calendar e Google Messaggi, che ora offrono nuove funzionalità e una maggiore integrazione con il sistema operativo.

Google Calendar è una delle migliori app di calendario per Android, grazie alla sua integrazione con le app di Workspace e con Google Meet. Ma se vuoi invitare molte persone a un evento, devi ancora inserire manualmente i loro indirizzi email, il che può essere noioso e lento. Per fortuna, Google sta lavorando a una soluzione più semplice e veloce: la condivisione dei link agli eventi. Questa funzione era stata anticipata a marzo, ma non era ancora funzionante. Ora, però, grazie a un video pubblicato da @AssembleDebug su Twitter, possiamo vedere come funzionerà. In pratica, quando crei o modifichi un evento, troverai un pulsante Condividi sotto il nome e la data dell’evento.

Premendolo, potrai usare il menu di condivisione di Android per inviare il link dell’evento tramite l’app di comunicazione che preferisci, come Telegram, WhatsApp o Discord. Questo metodo è molto più comodo per invitare un grande gruppo di persone, soprattutto se hai già una chat con loro. Inoltre, gli invitati potranno rispondere al link con tre opzioni: Sì, No o Forse.

Il link del calendario verrà poi inviato ai loro indirizzi email, così potranno aggiungere l’evento al loro calendario personale. Questa funzione è già disponibile per gli eventi che hanno un link a Google Meet, ma presto sarà estesa a tutti gli eventi. Non sappiamo ancora quando Google la rilascerà ufficialmente, ma speriamo che sia presto, visto che sembra già pronta. Nel frattempo, puoi continuare a usare Google Calendar per gestire i tuoi impegni e le tue attività.

Google Messaggi è l’app di Google che permette di inviare e ricevere messaggi di testo, immagini, video, audio e altri contenuti tramite il protocollo RCS, che offre una maggiore qualità e sicurezza rispetto agli SMS tradizionali. L’app è disponibile sia per Android che per il web, ma quest’ultima versione non sempre riceve gli stessi aggiornamenti e funzionalità della versione mobile.

Una delle funzioni che mancava alla web app di Google Messaggi era la possibilità di rispondere direttamente a un messaggio specifico in una chat RCS, citandolo e creando una conversazione più fluida e ordinata. Questa funzione era già presente sull’app Android da ottobre 2022, ma solo di recente è stata aggiunta anche alla web app, come ha scoperto il sito 9to5mac.Ora, quando si passa il mouse su un messaggio in una chat RCS, si può cliccare sull’icona a forma di freccia per aprire il campo di testo con la scritta “Rispondi al messaggio“.

In questo modo, si può scrivere una risposta che verrà visualizzata sotto il messaggio citato, con un colore diverso per distinguerla dagli altri messaggi. Questa funzione era già supportata in visualizzazione dalla web app, ma non era possibile crearla. Questa novità rende la web app di Google Messaggi più completa e simile all’app Android, ma c’è ancora una lacuna da colmare: la possibilità di rispondere direttamente alle chat RCS anche da tablet Android, anche quelli della linea Pixel. Speriamo che Google possa presto aggiungere questa funzione anche ai dispositivi con schermo più grande, per offrire una migliore esperienza agli utenti.