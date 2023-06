Gmail introduce la funzione "Help me write" per scrivere le email con l’intelligenza artificiale

Scrivere una buona email può essere una sfida, soprattutto se si vuole essere chiari, concisi e cortesi. Per aiutare gli utenti a comunicare in modo efficace, Gmail ha introdotto una nuova funzione chiamata “Help me write” (Aiutami a scrivere), che sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire frasi e parole da usare nelle email.

La funzione “Help me write” è disponibile sia per Android che per iOS, e si attiva toccando l’icona della lampadina che appare nella parte inferiore della schermata di composizione. Una volta attivata, la funzione mostra una serie di suggerimenti in base al contesto e allo scopo della email, come ad esempio salutare il destinatario, chiedere informazioni, esprimere apprezzamento o scuse, concludere la email e così via. Per usare uno dei suggerimenti, basta toccarlo e verrà inserito automaticamente nel testo della email.

Se nessuno dei suggerimenti è adatto, si può ignorarli e continuare a scrivere normalmente. La funzione “Help me write” è in grado di adattarsi allo stile e al tono dell’utente, e di apprendere dalle sue preferenze e scelte. La funzione “Help me write” si basa sulla tecnologia di scrittura assistita di Google, che già supporta altre applicazioni come Google Docs, Google Chat e Google Meet.

Questa tecnologia usa algoritmi di apprendimento automatico e reti neurali per analizzare miliardi di documenti e generare suggerimenti pertinenti e naturali. La funzione “Help me write” è pensata per rendere la scrittura delle email più facile e veloce, ma anche per migliorare la qualità e la cortesia delle comunicazioni. Secondo Google, la funzione può aiutare gli utenti a evitare errori grammaticali od ortografici, a usare un linguaggio più inclusivo e rispettoso, e a esprimere meglio le proprie intenzioni e sentimenti.

La funzione “Help me write” è attualmente in fase di distribuzione graduale per tutti gli utenti di Gmail, sia personali che aziendali. Per attivarla, bisogna andare nelle impostazioni di Gmail e abilitare l’opzione “Scrittura assistita”. Per saperne di più sulla funzione “Help me write” e su come usarla, si può consultare il sito ufficiale di supporto di Google.