Gmail e Fogli insieme per le newsletter: come funziona il mail merge

Gmail, il popolare servizio di posta elettronica di Google, ha introdotto una nuova funzionalità che migliora la gestione delle newsletter grazie all’integrazione con Fogli, il suo editor di fogli di calcolo online.

Si tratta di una novità pensata soprattutto per gli utenti professionali che hanno bisogno di inviare e-mail personalizzate a un gran numero di destinatari, come ad esempio i gestori di mailing list o i fornitori di contenuti a pagamento. La nuova funzionalità si chiama mail merge e consente di estrarre i dati dei destinatari direttamente da un foglio di calcolo e inserirli nel corpo dell’e-mail con appositi comandi. Per esempio, è possibile caricare un foglio di calcolo contenente gli indirizzi e-mail e i nomi degli iscritti a una newsletter e richiamare il nome di ogni utente con il comando @nome.

In questo modo, ogni destinatario riceverà un messaggio con un minimo di personalizzazione, che può aumentare il tasso di apertura e di fidelizzazione. La funzionalità mail merge sostituisce quella precedente del multi-send, che permetteva di inviare lo stesso messaggio a più destinatari senza personalizzazione. Ora, l’icona del mail merge si trova nell’angolo in alto a destra della finestra di composizione dell’e-mail, mentre quella del multi-send è stata rimossa.

Inoltre, ogni e-mail inviata tramite mail merge include anche un link personalizzato per annullare l’iscrizione alla newsletter, in modo da rispettare le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati.

La funzionalità mail merge ha però alcune limitazioni: il numero massimo di destinatari è di 1.500, il foglio di calcolo deve avere almeno una colonna con gli indirizzi e-mail e una con i nomi degli utenti, le opzioni Cc e Ccn sono disabilitate quando si usa un foglio di calcolo e la funzione è disponibile solo sulla versione web desktop di Gmail. Inoltre, la funzione è accessibile solo agli abbonati premium a Google Workspace, la suite di app produttive di Google che include anche Documenti, Presentazioni, Meet e Drive.

Google ha annunciato che la distribuzione dell’aggiornamento che introduce la funzionalità mail merge dovrebbe durare un paio di settimane e che per alcuni piani di abbonamento a Workspace la funzione sarà limitata ai destinatari che fanno parte della stessa organizzazione. La società ha spiegato che questa integrazione è pensata per facilitare la comunicazione con i clienti o i potenziali clienti e per rendere più efficiente ed efficace la gestione delle newsletter.