Family Pairing, ecco lo strumento di TikTok per i genitori

TikTok è una delle app più popolari tra i giovani, ma anche una delle più critiche per quanto riguarda la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. Per questo motivo, la piattaforma ha introdotto uno strumento chiamato Family Pairing, che permette ai genitori di controllare e limitare alcune funzioni dell’app per i propri figli.

Family Pairing è una funzione che si attiva collegando il proprio account TikTok a quello del proprio figlio tramite un codice QR. Una volta attivata, i genitori possono accedere a diverse impostazioni per proteggere i propri figli da contenuti inappropriati, contatti indesiderati o eccessivo tempo di utilizzo dell’app. Per esempio, i genitori possono impostare un limite di tempo giornaliero per l’uso di TikTok da parte dei propri figli, che varia da 40 minuti a 2 ore.

Se il limite viene superato, l’app si blocca e richiede una password per essere riattivata. Inoltre, i genitori possono attivare un filtro che blocca automaticamente i contenuti ritenuti non adatti ai minori, come quelli che contengono violenza, sesso, droga o linguaggio scurrile.

Un’altra impostazione riguarda la modalità privata, che rende privato l’account dei propri figli, in modo che solo le persone approvate possano vedere i loro video e interagire con loro. Questa impostazione disattiva anche la possibilità di ricevere messaggi diretti o commenti da sconosciuti. Infine, i genitori possono impedire ai propri figli di creare video con determinate funzioni dell’app, come il duetto, lo stitch o la reazione, che permettono di modificare o rispondere ai video altrui.

Family Pairing è uno strumento che mira a rendere TikTok un ambiente più sicuro e responsabile per i suoi utenti più giovani, ma anche a coinvolgere i genitori nel monitoraggio e nella regolazione dell’uso dell’app da parte dei propri figli. Tuttavia, lo strumento non è infallibile e richiede comunque una comunicazione aperta e onesta tra genitori e figli sulle potenziali insidie e opportunità di TikTok.