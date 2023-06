Ecco le principali novità in arrivo per i servizi di Apple

Le ultime trimestrali finanziarie stanno rivelando come i servizi siano sempre più importanti per Apple, visto che generano una fetta sempre maggiore di entrate. Una conferma di tale assunto si è avuta lo scorso mese quando a inizio Maggio Cupertino ha diffuso i dati della sua ultima trimestrale: svelando come ricavi per 20,91 miliardi di dollari siano stati apportati da servizi come iCloud, Apple TV+, Apple Music, e App Store.

Tenendo in considerazione questo fattore, il vicepresidente senior per i servizi di Apple, Eddy Cue, ha promesso l’arrivo di tante novità per i servizi della Mela morsicata, in attivo il prossimo autunno. Ecco di cosa si tratta servizio per servizio.

Apple ha annunciato diverse novità per i suoi servizi musicali, ovvero per Apple Music. Tra queste, le playlist collaborative, che permettono a più persone di creare e modificare insieme le proprie raccolte di canzoni, aggiungendo anche emoji per esprimere le proprie emozioni. Un’altra funzione è Apple Music Sing, che usa la Continuity Camera (un iPhone collegato senza fili alla AppleTV) per trasformare la TV in un karaoke, con filtri divertenti da applicare alla propria immagine. Inoltre, Musica offre ora informazioni dettagliate su tutti gli artisti che hanno partecipato alla creazione dei brani, indicando i ruoli e gli strumenti che hanno usato. Infine, SharePlay arriva anche su CarPlay, consentendo a chi viaggia in auto di condividere e controllare la musica dai propri dispositivi, anche senza abbonarsi ad Apple Music.

Apple ha introdotto nuove funzionalità anche per il suo servizio di Mappe. Una di queste è la possibilità di scaricare un’area della mappa per poterla usare anche offline, sia per esplorarla che per la navigazione con indicazioni vocali e previsione dell’ora di arrivo. Un’altra novità è la mappa delle stazioni di ricarica per le auto elettriche, che permette di filtrare le opzioni in base alla rete, al tipo di spina e ad altri criteri.Infine, Mappe si arricchisce anche di informazioni sui sentieri nei parchi, mostrando dati come lunghezza, tipologia, difficoltà e dislivello dei percorsi. Questa funzione sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti.

Apple ha presentato diverse novità per i suoi servizi di fitness, podcast, pagamenti, messaggi e AirTag. Tra queste, la possibilità di creare una routine personalizzata di allenamento o meditazione su Fitness+, scegliendo giorno, durata, tipo di attività e altro. Su Fitness+ arriva anche la funzione Stacks, che permette di selezionare più sessioni da fare una dopo l’altra. Audio Focus, invece, permette di regolare il volume della musica o delle voci degli allenatori. Per i Podcast, Apple ha rinnovato il design di Ascolta Ora, con uno sfondo dinamico e controlli avanzati per la gestione della coda e l’anteprima. Inoltre, si possono collegare gli abbonamenti alle app sull’App Store (Bloomberg, Calm, The Economist, L’Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post e WELT) con Apple Podcasts per accedere a nuovi show e altri vantaggi.

Apple Cash (non disponibile in Italia) permetterà di impostare pagamenti automatici settimanali, bisettimanali o mensili e di ricaricare il saldo quando si esaurisce. Da questo autunno, inoltre, le aziende potranno accettare documenti di identità in Apple Wallet, senza hardware aggiuntivo. Gli utenti vedranno quali informazioni vengono richieste e se la parte ricevente le conserverà. In Messaggi, gli utenti potranno condividere e richiedere la posizione con altri e creare un percorso per raggiungerli tramite Mappe.Infine, per gli AirTag, sarà possibile condividere un tracker con fino a cinque persone che potranno vederne la posizione senza notifiche di tracciamento indesiderate e ottenere indicazioni per trovarla tramite Precision Finding. Alcune funzionalità, applicazioni e servizi, come ricordato da Apple, potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o in tutte le lingue.