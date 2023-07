Dolby Vision e Dolby Atmos: i plug-in gratuiti per Unreal Engine che migliorano l’audio e il video dei giochi

Unreal Engine è uno dei motori grafici più usati dagli sviluppatori di videogiochi, grazie alla sua potenza, flessibilità e versatilità. Ora, Unreal Engine ha ricevuto due importanti aggiunte che lo rendono ancora più attraente: si tratta dei plug-in gratuiti per Dolby Vision e Dolby Atmos, le tecnologie di Dolby che migliorano la qualità dell’audio e del video dei giochi.

Dolby Vision è uno standard di HDR (High Dynamic Range) che offre una maggiore luminosità, contrasto e fedeltà dei colori rispetto al tradizionale SDR (Standard Dynamic Range). Dolby Vision si adatta dinamicamente alle caratteristiche dello schermo e alle condizioni di luce ambientale, offrendo un’esperienza visiva ottimale in ogni situazione. Dolby Vision è supportato da molti dispositivi, come TV, monitor, console e smartphone.

Dolby Atmos è un sistema di audio 3D che crea un suono immersivo e coinvolgente, capace di riprodurre la posizione e il movimento degli oggetti sonori nello spazio. Dolby Atmos permette di sentire il suono provenire da tutte le direzioni, anche dall’alto e dal basso, creando un effetto realistico e avvolgente. Dolby Atmos è supportato da molti dispositivi, come altoparlanti, cuffie, soundbar e smartphone.

I plug-in per Dolby Vision e Dolby Atmos sono stati rilasciati da Dolby in collaborazione con Epic Games, la società che sviluppa Unreal Engine. I plug-in sono disponibili gratuitamente per gli sviluppatori che usano Unreal Engine 4.27 o versioni successive. I plug-in permettono di integrare facilmente il supporto nativo per Dolby Vision e Dolby Atmos nei giochi, con pochi clic e senza bisogno di codice aggiuntivo.

L’obiettivo di Dolby è di offrire agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare giochi che sfruttino al meglio le potenzialità dell’audio e del video, offrendo ai giocatori un’esperienza più coinvolgente e realistica. Alcuni esempi di giochi che usano già Dolby Vision e Dolby Atmos sono Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West.

Se siete interessati a saperne di più sui plug-in per Dolby Vision e Dolby Atmos per Unreal Engine, potete visitare il sito ufficiale di Dolby (professional.dolby.com/gaming/unreal-engine/), dove troverete tutte le informazioni tecniche, le istruzioni per l’installazione e l’utilizzo, e i link per il download. Potete anche consultare il sito ufficiale di Unreal Engine, dove troverete altre risorse utili per lo sviluppo dei vostri giochi.