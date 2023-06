ChatGPT e Google BARD: i generatori di chiavi Windows che fanno discutere

Se avete bisogno di una chiave di attivazione per Windows 10 o Windows 11, potreste essere tentati di provare ChatGPT o Google BARD, due sistemi basati sull’intelligenza artificiale che promettono di generare codici product key validi per i sistemi operativi Microsoft. Ma come funzionano questi generatori e sono davvero affidabili e legali?

ChatGPT e Google BARD sono due esempi di applicazioni che sfruttano le potenzialità del deep learning, una branca dell’intelligenza artificiale che si occupa di creare modelli in grado di apprendere da grandi quantità di dati e di produrre output coerenti e realistici. In particolare, ChatGPT e Google BARD si basano su GPT-3 e BERT, due modelli pre-addestrati che possono generare testi su vari argomenti a partire da una parola chiave o da una frase iniziale.

Questi modelli sono stati usati per creare chatbot, assistenti virtuali, strumenti di scrittura creativa e anche generatori di codici. Infatti, ChatGPT e Google BARD sono in grado di produrre sequenze alfanumeriche che corrispondono al formato delle chiavi di attivazione di Windows 10 e Windows 11, semplicemente inserendo il nome del sistema operativo desiderato.

I codici generati sono composti da 25 caratteri divisi in cinque gruppi da cinque, separati da un trattino. Ma questi codici sono davvero validi? Secondo alcuni test effettuati da vari siti web, alcuni dei codici prodotti da ChatGPT e Google BARD risultano effettivamente funzionanti e consentono di attivare Windows 10 o Windows 11 senza problemi. Tuttavia, si tratta di una minoranza rispetto alla maggior parte dei codici che invece vengono rifiutati dal sistema operativo o risultano già usati da altri utenti.

Questo perché i generatori non fanno altro che creare combinazioni casuali di caratteri che rispettano il formato delle chiavi Windows, senza alcuna garanzia che siano effettivamente valide o disponibili. Inoltre, anche se si dovesse trovare un codice funzionante, si tratterebbe comunque di una violazione della licenza d’uso di Windows, che richiede l’acquisto di una chiave originale da parte dell’utente.

Quindi, ChatGPT e Google BARD sono solo dei curiosi esperimenti che dimostrano le capacità dell’intelligenza artificiale nel generare testi plausibili, ma non sono dei metodi sicuri né legali per ottenere una chiave di attivazione per Windows 10 o Windows 11. Se volete installare o aggiornare il vostro sistema operativo Microsoft, vi consigliamo di acquistare una licenza ufficiale dal sito web dell’azienda o da un rivenditore autorizzato.