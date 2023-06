Campagne hacker in Italia: come difendersi e quali sono i rischi

L’Italia è tra i paesi più colpiti dagli attacchi hacker nel mondo, secondo il rapporto annuale di Check Point Software Technologies, una società specializzata nella sicurezza informatica. Nel 2023, il nostro paese ha subito una media di 1.600 attacchi al giorno, con un aumento del 40% rispetto al 2022. Gli hacker mirano soprattutto a rubare dati sensibili, estorcere riscatti o compromettere le infrastrutture critiche.

Gli attacchi hacker sono sempre più sofisticati e difficili da rilevare e contrastare. A dimostrazione di ciò, si possono citare diversi attacchi che l’Italia ha subito di recente. Vi è stato l’attacco al sistema informatico del Ministero della Salute, avvenuto a Marzo 2023, che ha bloccato l’accesso ai dati sanitari di milioni di cittadini e ha messo a rischio la campagna vaccinale contro il Covid-19. Non meno grave si è rivelato l’attacco alla rete elettrica nazionale, avvenuto a Maggio 2023, che ha causato un black out in diverse regioni e ha interrotto il funzionamento di ospedali, scuole e imprese. Poi, si è verificato l’attacco al portale dell’Agenzia delle Entrate, avvenuto a giugno 2023, che ha esposto i dati fiscali di milioni di contribuenti e ha richiesto un riscatto in criptovalute per il loro rilascio.

Considerando questi trascorsi, è fondamentale adottare delle misure di prevenzione e protezione, sia a livello individuale che collettivo. Alcune delle raccomandazioni degli esperti sono le seguenti.

Usare password complesse e diverse per ogni account online, e cambiarle periodicamente. Attivare l’autenticazione a due fattori, che richiede un codice aggiuntivo oltre alla password per accedere ai servizi online. Aggiornare regolarmente i sistemi operativi e i software, per correggere eventuali vulnerabilità. Evitare di cliccare su link o allegati sospetti nelle email o nei messaggi, che potrebbero nascondere virus o malware. Fare backup regolari dei dati importanti, per poterli recuperare in caso di perdita o criptaggio da parte degli hacker.

Usare una rete privata virtuale (VPN) per navigare in modo sicuro e anonimo su internet, soprattutto quando si usano reti pubbliche o non protette. Informarsi e sensibilizzarsi sui rischi e le minacce informatiche, e segnalare eventuali attacchi alle autorità competenti.

Gli attacchi hacker non sono solo un problema tecnico, ma anche sociale ed economico. Possono infatti avere conseguenze gravi sulla privacy, sulla sicurezza e sul funzionamento di servizi essenziali come la sanità, l’energia o i trasporti. Per questo, è necessario un impegno congiunto tra istituzioni, aziende e cittadini, per creare una cultura della sicurezza informatica e una rete di collaborazione e difesa.