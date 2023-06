Apple Podcasts riceve più filtri di ricerca per categoria e lingue

Apple ha aggiornato il suo servizio di podcast con nuove funzionalità che rendono più facile trovare i contenuti di interesse degli utenti. Ora è possibile filtrare i podcast per categoria e lingua, oltre a ordinare i risultati per popolarità, data o titolo.

La novità è stata annunciata sul blog ufficiale di Apple Podcasts, dove si spiega che i filtri di ricerca sono disponibili sia per la versione web che per le app iOS e macOS. Per utilizzarli, basta digitare una parola chiave nella barra di ricerca e poi selezionare una delle opzioni che appaiono sotto. Per esempio, se si cerca “sport”, si può scegliere tra diverse categorie come calcio, basket, tennis, ecc. Oppure, se si cerca “notizie”, si può filtrare per lingua come italiano, inglese, spagnolo, ecc.

Inoltre, si può ordinare i podcast trovati per quelli più popolari, più recenti o in ordine alfabetico. Questa funzione è utile per scoprire nuovi podcast che corrispondono ai propri gusti e interessi, senza dover sfogliare una lunga lista di risultati.

Inoltre, Apple Podcasts offre anche altre opzioni di personalizzazione, come la possibilità di creare playlist, seguire i propri podcast preferiti, scaricare gli episodi per ascoltarli offline e sincronizzare la riproduzione tra i vari dispositivi Apple. Apple Podcasts è uno dei servizi di podcast più usati al mondo, con oltre 2 milioni di programmi e 50 milioni di episodi disponibili in più di 100 lingue. Il servizio è gratuito e integrato in tutti i prodotti Apple, ma offre anche un’opzione a pagamento chiamata Apple Podcasts Subscriptions, che permette di accedere a contenuti esclusivi o senza pubblicità da parte dei creatori.

Apple Podcasts Subscriptions è stato lanciato nel Maggio 2021 e conta già migliaia di podcast aderenti. Il costo varia a seconda del podcast e della regione, ma in media si aggira intorno ai 5 euro al mese. Gli utenti possono provare gratuitamente il servizio per un mese e poi decidere se continuare o disdire l’abbonamento. Apple Podcasts è in continua evoluzione e cerca di offrire sempre più funzionalità e qualità ai suoi utenti e creatori. Con i nuovi filtri di ricerca per categoria e lingua, il servizio diventa ancora più facile da usare e da esplorare.