Android sotto scacco: trovati adware che rubano i tuoi dati. Ecco come evitarli

Android è il sistema operativo più diffuso al mondo, ma anche il più esposto a malware di vario tipo. Tra questi, gli adware sono tra i più subdoli e dannosi, perché si nascondono in app apparentemente innocue o utili, ma in realtà servono a mostrare pubblicità invasive o a rubare dati sensibili.

Secondo una recente ricerca di Bitdefender, azienda romena specializzata in cyber security, ci sono oltre 60mila app che hanno installato adware sui dispositivi Android senza che gli utenti se ne accorgessero. La campagna malevola lesiva della sicurezza digitale degli utenti, è durata sei mesi ed è stata distribuita tramite siti di terze parti che offrivano software di sicurezza falsi, software crackati per il gaming, VPN, Netflix e altre app di utility. Gli adware sono malware che mostrano pubblicità indesiderate sullo schermo del dispositivo infetto, spesso interrompendo l’esperienza d’uso o reindirizzando verso siti web fraudolenti o pericolosi.

Ma non solo: alcuni adware possono anche contenere moduli dannosi come SpinOK, in grado di facilitare l’attività degli infostealer, ovvero malware che rubano informazioni personali come credenziali di accesso, dati bancari o password. Giulio Vada, Regional Sales Manager di Group-IB per l’Italia, commenta: “Un adware dannoso come questo pone una serie di rischi per la sicurezza degli utenti di Internet. L’adware può essere abbinato a keylogger, trojan e altri malware aggressivi per rubare informazioni riservate come i dati delle carte bancarie e le password“.

Pierguido Iezzi, CEO di Swascan, aggiunge: “Questo tipo di attività era già noto e conosciuto da tempo, specialmente al di fuori degli store app ufficiali. Il vero problema è la presenza di moduli dannosi come SpinOK, in grado di facilitare l’attività degli infostealer. La caccia senza sosta a credenziali e informazioni sensibili tramite questi tipi di malware, in particolare nel Q1 di quest’anno, era già stata identificata anche dall’ultimo report Swascan in materia di minacce cyber“.

Come proteggersi dagli adware su Android. Per evitare di cadere vittime degli adware su Android, è necessario seguire alcune buone pratiche di sicurezza: scaricare le app solo dagli store ufficiali (Google Play) e controllare le recensioni e le informazioni sullo sviluppatore prima di installarle, evitare i software pirata o crackati, che sono illegali e potenzialmente infetti, aggiornare regolarmente il sistema operativo, le app e i software con le ultime patch di sicurezza, usare una soluzione antivirus affidabile e aggiornata sul proprio dispositivo Android, prestare attenzione ai permessi richiesti dalle app e negare quelli sospetti o non necessari, disinstallare le app che mostrano pubblicità eccessive o anomale. Seguendo questi consigli, si può ridurre il rischio di incorrere in adware su Android e salvaguardare la propria privacy e sicurezza online.