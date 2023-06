Android 14 Beta 3 porta schermate di blocco personalizzate e scorciatoie ai Pixel

Google ha rilasciato la terza beta di Android 14, l’ultima versione del suo sistema operativo mobile, che introduce alcune novità interessanti per i dispositivi Pixel. Eccone le più interessanti in un breve recap.

Tra le novità presenti, spiccano le schermate di blocco personalizzate e le scorciatoie, che permettono agli utenti di personalizzare l’aspetto e le funzionalità del loro smartphone. Le schermate di blocco personalizzate sono una funzione che era stata anticipata da alcuni screenshot trapelati, e che ora è disponibile per i tester della beta. Si tratta di una serie di temi che cambiano il colore, lo sfondo, l’orologio e le notifiche della schermata di blocco, in base alle preferenze dell’utente o al momento della giornata.

Per esempio, si può scegliere tra un tema scuro, uno chiaro, uno colorato o uno minimalista. Inoltre, si può impostare una foto personale come sfondo o una playlist musicale come suoneria.

Le scorciatoie / shortcuts sono invece dei pulsanti che appaiono nella parte inferiore della schermata di blocco (nota anche come lockscreen), e che consentono di accedere rapidamente a delle funzioni frequenti o preferite. Per esempio, si può aprire la fotocamera, il registratore vocale, il traduttore o il navigatore con un solo tocco. Le scorciatoie sono personalizzabili dall’utente, che può scegliere tra una serie di opzioni predefinite o aggiungerne di proprie.

Queste due funzioni sono esclusive per i dispositivi Pixel realizzati direttamente da Google (ed eredi dei vecchi e gloriosi Nexus), almeno per il momento, e si aggiungono ad altre novità introdotte da Android 14 Beta 3, come i toggle del Material Design 3, il nuovo stile grafico del sistema operativo, che rendono più semplice e intuitivo il controllo delle impostazioni. Android 14 Beta 3 è disponibile per i dispositivi Pixel 3 e successivi, e si avvicina sempre più alla versione finale, prevista per il terzo trimestre del 2023.